Donkey Kong Country Mine Cart Madness POV: erstes vollständiges Video der Universal Japan Achterbahn

Donkey Kong Country, das neue Themenland in den Universal Studios Japan, wird am 11. Dezember 2024 eröffnet. Dieser neue Bereich des Parks bietet interaktive Spiele, Meet & Greet mit Donkey Kong höchstpersönlich, Essen und Merchandise und natürlich eine Achterbahn.

Mine Cart Madness, basierend auf den Minenwagen-Levels aus den Donkey Kong Country-Spielen, ist eine weltweit erste Achterbahn, die die Fahrer in die gleichen Wagen setzt, mit denen Donkey und Diddy Kong in diesen Spielen gefahren sind, in einem Layout rund um das Land.

Der Haken an der Fahrt ist, dass die Schienen kaputt zu sein scheinen, so dass der Wagen über sie zu "springen" scheint, wie in den Spielen. In Wirklichkeit ist das Fahrgeschäft an einer anderen Schiene unter der "falschen Schiene" befestigt, was diese Illusion erzeugt, die noch nie zuvor auf einer Achterbahn ausprobiert wurde.

Auch wenn das Land erst nächste Woche offiziell eröffnet wird, haben einige frühe Besucher die Fahrt bereits getestet. Und heute haben wir das erste inoffizielle POV-Video der Fahrt, aufgenommen von dxnn91 auf TikTok und geteilt von coasterhub. Sie können es unten überprüfen.

Was hältst du von Mine Cart Madness? Als Achterbahn ist sie eindeutig kürzer und langsamer, aber der Mangel an Nervenkitzel war zu erwarten, und die Thematisierung und Immersion, einschließlich animatronischer Figuren von Donkey, Diddy, Dixie und den Tikis oder die Musik an Bord, machen das trotz der geringen Qualität des Videos wieder wett.

Und leider gibt es keinen Kreml, sondern basiert auf Donkey Kong Country Returns von Retro Studios, das im Januar für Nintendo Switch neu veröffentlicht wird. Wenn Sie nicht nach Japan reisen möchten, wird diese Donkey Kong-Fahrt auch eine Attraktion am Eröffnungstag von Epic Universe, dem neuen Park des Universal Orlando Resorts, im Mai 2025 sein.