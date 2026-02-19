Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition - Die Nintendo Switch 2 Edition ist jetzt verfügbar

HQ

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition war eines der besten Spiele, die wir letztes Jahr gespielt haben, kurz bevor die Nintendo Switch 2 veröffentlicht wurde. Das ursprüngliche Wii U-Spiel erhielt seine lang erwartete Ankunft auf der Nintendo Switch, und jetzt können wir auf der Nintendo Switch 2 unsere Abenteuer in Mira in 4K und mit 60 FPS erneut erleben.

Das Nintendo Today! App hat die Ankündigung gemacht, obwohl Nintendos X-Konten die Ankündigung bereits widerspiegelt haben. Jetzt verfügbar, können wir das Upgrade Pack im Nintendo eShop zum bescheidenen Preis von 5 £ erwerben, um unsere Version des Nintendo Switch-Spiels auf die "Nintendo Switch 2 Edition" aufzurüsten, die digitale Version des vollständigen Spiels direkt zu kaufen oder, später, am 16. April, die physische Version für die Nintendo Switch 2 zu erwerben.

Wirst du auf der Nintendo Switch 2 zum Planeten Mira zurückkehren? Wenn du Zweifel hast, schau dir unsere Spielbewertung an.