Zehn Jahre sind vergangen, seit Xenoblade Chronicles X auf Wii U erschienen ist. Acht Jahre ist es her, dass die Nintendo Switch in unser Leben trat und die Franchise von Monolith Soft mit zwei weiteren Hauptteilen, einer eigenständigen Erweiterung des zweiten Spiels und einer Definitive Edition des Wii U-Originals, noch weiter erweiterte. Einige würden behaupten, dass Fans der JRPGs des japanischen Studios während des gesamten Lebenszyklus der Switch gut bedient wurden, und sie hätten Recht. Aber es wird immer diesen kleinen bitteren Nachgeschmack geben, diese leichte Leere im Herzen, die im Laufe der Jahre wie eine lästige Narbe zu bleiben schien, die es zu kratzen galt. Denn die überwiegende Mehrheit der Anfragen an Nintendo bestand darin, Xenoblade Chronicles X von Wii U zurückzubringen, damit das große aktuelle Publikum des Hybrids es genießen kann. Und fast mit dem Schlusspfiff des Spiels, und mit Nintendo Switch 2 steht es praktisch vor der Tür, liefert Nintendo es für alle. Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, die beste Art, den Klassiker zu genießen - oder doch nicht?

Das erste, was ich klarstellen möchte, ist, dass sich diese Rezension nicht zu sehr auf die Rezension von Xenoblade Chronicles X konzentrieren wird, denn wir haben diese Bewertung vor zehn Jahren vorgenommen und ihre Worte sind damals genauso gültig wie heute. Die Geschichte des Spiels, Miras Welt, die Erkundung, die Skells, die Charaktere, die Handlung... Alles ist damals so gültig wie heute. Es wäre leicht, wieder darüber zu staunen, wie um alles in der Welt Monolith Soft wirkt. Ich habe es damals geschafft, ein so großartiges Spiel zu entwickeln und die Hardware bei dem Versuch nicht explodieren zu lassen (obwohl sie sich seitdem nur verbessert haben). Wenn du ein kurzes Zitat brauchst, das ich selbst zur ursprünglichen Rezension hinzufügen würde (die ich dir empfehle, in Verbindung mit dieser zu lesen), würde ich sagen, dass Xenoblade Chronicles X wohl das größte "echte" Open-World-JRPG bleibt, das ich je auf dem Bildschirm genossen habe, und ein unbestrittenes Juwel ist, das die Messlatte in seiner Generation höher gelegt hat und auch hier seinen Platz als einer der Könige des Genres markiert. Fast perfekt im Jahr 2015. Aber so ein Juwel es auch ist, selbst ein Diamant kann poliert werden, um ihn der Perfektion näher zu bringen, und jetzt kommt der Untertitel der Definitive Edition ins Spiel, auf den wir uns konzentrieren werden.

Ich möchte eine Korrektur an meinen eigenen Worten vornehmen. Bei meinen ersten Eindrücken, die sich auf einen kleinen Teil der Geschichte und die Erweiterung durch Miras Welt beschränkten, habe ich weder so viel erforscht noch das wahre Potenzial der Ergänzungen zu dieser neuen Version genutzt. Aber jetzt kann ich 99% von dem, was Sie in ein paar Tagen finden werden, frei überprüfen und darüber sprechen. Ich möchte es nicht bei "Ich habe mich geirrt, das wird nicht wieder passieren" belassen, aber die ersten Stunden von Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition sind dick. Vieles davon basiert auf beiläufigen Tutorials und Gesprächen (die nicht gekürzt oder übersprungen werden können) und etwas redundanten Erklärungen über die Verwendung der verschiedenen Systeme und Orte in New Los Angeles, dem Kern der Menschheit in Mira. Aber sobald diese Barriere überwunden ist, blüht das Spiel wunderschön zu einer Explosion abenteuerlicher Erkundungen, Charaktergeschichten und endloser Jagden auf außerirdische Wildtiere auf. Ich denke, es ist nur fair, diese kleine Warnung an Anfänger zu richten, damit sie sich nicht entmutigen lassen und das Potenzial des Spiels wirklich erkennen.

Tatsächlich verbessert diese Definitive Edition einige Elemente des Originals um einiges. Einige Neuerungen waren zu erwarten, wie z.B. die Anpassungsmöglichkeiten für deinen Avatar oder das Transmog-System, das jetzt ein eigenes Menü hat, das vom Ausrüstungsmenü getrennt ist, damit du sowohl deinen Avatar als auch deine Waffen nach Lust und Laune "verkleiden" kannst. Das war eine gute Sache in Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, und es ist eine gute Sache hier. Noch wichtiger ist, dass es jetzt eine Option gibt, mit der die optimale Auswahl an Waffen und Rüstungen mit einer einzigen Taste automatisch ausgerüstet werden kann. Im Jahr 2025 scheint es ein Kinderspiel zu sein, aber in diesem Spiel ist es eine tierische Verbesserung der Lebensqualität. Es gibt viele weitere kleine Optimierungen hier und da an den Menüs und Steuerelementen, die mehr als willkommen sind. Die Kamera im Kampf ist nur eine davon. Wir werden nun mehr und besser erklärte Tutorials zur Nutzung von NLA-Einrichtungen, Skells und Weltaktivitäten und Missionen haben.

Es gibt andere Verbesserungen, die zwar begrüßenswert sind, aber vielleicht einige tiefergehende Änderungen erfordert hätten, die das Team nicht vornehmen wollte. Zum Beispiel ist die Zeitumstellung, die früher von Terminals aus erfolgte, jetzt eine Option, die immer über das Menü verfügbar ist. Aber die Terminals sind immer noch da, sie erlauben es immer noch, die Zeit zu ändern, nur sind sie jetzt überflüssig geworden. Und das passiert ein bisschen mit bestimmten Dialogen und Situationen mit dem BLADE Belohnungssystem und den verschiedenen Arbeitsteilungen. Die Wahl einer Division ist jetzt nicht mehr relevant, man kann die Missionen abschließen und die Belohnungen von jedem von ihnen erhalten, und sie wurden nur noch als dekoratives Element belassen. Ja, indem du diese "Barrieren" entfernst, vermeidest du, Inhalte im Spiel selbst zu verpassen, aber es gibt einen Teil der Erzählung, wie die Menschheit in Mira strukturiert ist und wie BLADE seinen Zweck in diesem Klassensystem erfüllt. Ich beschwere mich nicht über das Endergebnis, aber vielleicht hätte ich versucht, einige subtile Änderungen an der Präsentation der Organisation vorzunehmen, um sie sinnvoll zu machen.

Die Erkundung ist jetzt einfacher, dank der in den Spielbildschirm integrierten Minikarte und einer klareren Anzeige, wohin man gehen muss, um das Missionsziel zu erreichen. Es beschleunigt den Fortschritt des Spiels erheblich, was auch für den Spieler lohnender ist, da es von 60 auf 99 Levels kommt. Das Skelett des Kampfes hat sich größtenteils nicht allzu sehr verändert, aber es gibt wichtige Details. Für den Anfang gibt es eine Reihe neuer Waffen, Rüstungen, Ausrüstung und Charaktere, die du deinem Trupp hinzufügen kannst. Mehr Anpassungsoptionen für deinen Skell und ein verbessertes und dynamischeres Turbo-System (die ultimative Kombo, wenn du deinen Verbündeten im Kampf mit deiner Ausrüstung hilfst, indem du ihren "Seelenstimmen" lauschst).

Alles in allem wurde die sich wiederholende Last, an bestimmte Orte oder Charaktere zu gehen, um Änderungen an der Ausrüstung vorzunehmen, stark verringert, aber ich denke, es wäre eine willkommenere Ergänzung gewesen, wenn man die Möglichkeit gehabt hätte, durch Szenen und Dialoge vorzuspulen oder sie sogar ganz zu überspringen. Auf der anderen Seite, denke nicht, dass die Zeit (die ziemlich viel ist, wenn du es in die Perspektive des gesamten Spiels siehst), die du mit den Upgrades sparst, die etwa 120 Stunden verkürzen wird, die es dauern kann, Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition abzuschließen. Jetzt machst du das wieder gut, indem du dich den neuen Inhalten näherst oder versuchst, die neue Ausrüstung zu bekommen.

Monolith Weich. hat seinen Fans wieder einmal etwas geboten und bietet eine erweiterte Version, die den Klassiker auffrischt und neben dem Rest der Serie auf Nintendo Switch weiterleben wird. Hoffen wir nur, dass dieses kleine Geschenk, das Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition ist, nicht zu lange gebraucht hat, um uns in naher Zukunft den nächsten Teil der Serie zu zeigen.