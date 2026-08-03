Samsung sagt, die RAM-Krise wird 2027 noch schlimmer

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Bereits im Juni kündigte Microsoft an, dass die Xbox-Preise am 1. August steigen würden, aber wie viel davon bleibt unbekannt. Eine vernünftige Vermutung ist, dass sich die Branche so schnell bewegt, dass Xbox den Preis einfach so spät wie möglich festhalten wollte.

Aber am Wochenende erfuhren wir, dass Microsoft die neuen Preise für die Xbox Series X festgelegt hat und die Erhöhung beeindruckende £170/€200 beträgt – etwas, das Xbox-Verkäufen kaum einen großen Schub geben wird. Der Grund dafür (und dafür, dass Nintendo diesen Herbst nachzieht, wobei Sony voraussichtlich dasselbe tun wird) sind natürlich die explodierenden globalen Komponentenpreise, von denen viele hoffen, dass sie sich in Zukunft beruhigen und wieder zu etwas Normalem zurückkehren.

Aber... Das wird laut einem Unternehmen mit viel Einsicht nicht passieren. Samsungs Quartalsbericht (über TechCrunch) besagt, dass sich die Probleme 2027 noch verschärfen werden, was bedeutet, dass wir wahrscheinlich noch nicht die letzten Preiserhöhungen gesehen haben. Glücklicherweise glauben sie jedoch, dass sie ab 2028 ein Ende des Elends sehen, wenn die Lage noch angespannt sein wird, sich aber zu stabilisieren beginnt.