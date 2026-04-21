Xbox präsentiert einen leuchtend farbigen Forza Horizon 6 Controller und ein Headset

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Wie schon bei Forza Horizon 5 hat Microsoft nun einen Controller angekündigt, der von Forza Horizon 6 inspiriert ist. Es ist eine der farbenfrohsten Versionen, die sie bisher veröffentlicht haben, und in einem Beitrag in den sozialen Medien schreibt die neue Xbox-Chefin Asha Sharma:

"Alles an Forza Horizon 6 ist wunderschön. Die Accessoires mussten es auch sein."

Es handelt sich um eine Standardversion des Controllers, jedoch mit gummiierten Fingergriffen und einem Design, das vom japanischen Straßennetz inspiriert ist. Xbox Wire beschreibt den Controller als "einen der lebendigsten Controller, die Xbox je veröffentlicht hat. Mit einem transparenten cyanblauen Obergehäuse, das sich in einen metallischen Farbverlauf übergeht, wird es durch Voltgrün, knalliges Pink und Silber betont. Die Farbakzente werden zusätzlich durch einen silbernen metallischen DPad und zweifarbige, gummierte Diamantgriffe betont. Die zentrale Designinspiration entstand auf den Straßen von Touge in Japan."

Es wird tatsächlich noch besser, denn der Controller wird auch von einem passenden Headset, dem Xbox Wireless Headset, begleitet. Sein Design wird als Erweiterung dieses übergeordneten Themas des Horizon Festivals beschrieben, dekoriert mit auffälligem, transparentem Cyan, Volt-Grün und knallpink. Das Headset wurde mit Blick auf den Forza-Superfan entworfen, mit besonderen Details wie dem knallpinken Logo, das an Boxencrew-Ästhetik erinnert, und von der Rennstrecke inspirierten Grafiken in den Ohrmuscheln."

Sowohl der Controller als auch das Headset werden am 19. Mai zusammen mit Forza Horizon 6 veröffentlicht, und du kannst sie sowohl im Xbox Store als auch bei gut bestückten Händlern kaufen. Sehen Sie sich unten sowohl Bilder als auch einen Trailer zu diesen Schönheiten an.