Xbox-Fans hoffen auf ein Comeback exklusiver Spiele nach kryptischen Kommentaren des neuen Bosses

Während Phil Spencers Zeit als Xbox-Chef (er beendete seinen letzten Arbeitstag am Freitag) ist viel passiert, von dem einige Fans gefielen, andere wurden kritisiert. In der ersten Kategorie finden wir den Start von Game Pass, alle Verstärkungen von Xbox Game Studios und wirklich mächtige Hardware-Investitionen wie Xbox One X und Xbox Series X.

Zu den umstritteneren Initiativen gehört die Entscheidung, Exklusivtitel aufzugeben, um alle Spiele multiformatig zu machen. Microsofts Spiele haben sich sehr gut verkauft, besonders auf der PlayStation 5, aber viele glauben, dass dies den Grund für den Kauf einer Xbox-Konsole erheblich untergräbt. Deshalb hat eine Aussage von Spencers Nachfolgerin Asha Sharma viel Aufmerksamkeit erhalten.

Am Wochenende sprach sie online mit mehreren Fans, von denen einer schrieb, dass Xbox ohne exklusive Spiele keine Identität habe und Exklusivspiele daher sehr wichtig seien. Ihr Kommentar dazu lautete: "Hör dich."

Wir sollten dem wahrscheinlich nicht zu viel hineininterpretieren, aber wie man im Kommentarbereich sehen kann, sind die Leute im Allgemeinen überglücklich über die Reaktion und glauben und hoffen, dass dies zumindest eine teilweise Rückkehr zu Exklusivtiteln bedeutet.

Was glaubst du, meinte sie mit diesen beiden Worten?