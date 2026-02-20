Phil Spencer geht in den Ruhestand, während die Xbox in eine neue Ära eintritt: Asha Sharma wird zur neuen CEO ernannt

HQ

Nach fast vier Jahrzehnten in der Tech-Branche hat Phil Spencer angekündigt, Microsoft mit sofortiger Wirkung zu verlassen und damit von seiner Rolle als Leiter von Xbox und Microsoft Gaming in den Ruhestand zu gehen. Spencer, der 1988 als Praktikant anfing und miterlebte, wie Xbox von Anfang an zu einem globalen Gaming-Imperium wuchs, war ein Katalysator für Veränderungen.

Doch damit hört es nicht auf: Xbox-Chefin Sarah Bond, die lange Zeit als mögliche Nachfolgerin galt, verlässt das Unternehmen ebenfalls im Rahmen des Übergangs. Spencer bleibt bis zum Sommer als Berater, um den Übergang zu erleichtern.

Sein Nachfolger ist Asha Sharma als neue CEO von Microsoft Gaming – ein Name, den einige von Ihnen Lesern vielleicht bereits kennen, da sie aus der KI-Abteilung des Unternehmens stammt und traditionell nicht aus der Spielebranche. Sharma, der zuvor bei Instacart und Meta gearbeitet hat, wird nun Xbox, Game Pass und Xbox Game Studios leiten.

In einer ersten Erklärung schreibt Sharma, dass sie ihre Mission mit einer Kombination aus Demut und Dringlichkeit angeht und betont, dass die Organisation auf einem Vermächtnis aufbaut, das von Generationen von Entwicklern, Schöpfern und Ingenieuren geschaffen wurde.

Sie nennt drei Hauptverpflichtungen als ihre obersten Prioritäten. An erster Stelle stehen die Spiele im Mittelpunkt, mit Fokus auf einprägsame Charaktere, starke Geschichten, innovatives Gameplay und Kreativität. Entwickler erhalten mehr Unterstützung und klassische Marken werden weiter entwickelt.

Das zweite Engagement dreht sich um ein "Comeback" für Xbox als Marke. Das Unternehmen möchte seine Beziehung zu langjährigen Fans und Entwicklern stärken und die Bedeutung der Konsole erneut betonen, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass das Spielerlebnis nahtlos über PC, Mobilgeräte und Cloud-Dienste hinweg funktioniert.

Der dritte Fokus liegt auf der Zukunft des Gamings. Das Management möchte neue Geschäftsmodelle und kreative Werkzeuge schaffen, bei denen Spieler und Entwickler ihre eigenen Geschichten erschaffen können. KI wird verantwortungsvoll eingesetzt, ohne menschliche Kreativität zu ersetzen. Das Ziel ist es, den mutigen und experimentellen Geist wiederzubeleben, der einst Xbox geprägt hat.

Schließlich wird Matt Booty, ehemaliger Leiter von Xbox Game Studios, ebenfalls zum EVP und Chief Content Officer befördert – eine Rolle, die die Zukunft der Xbox-Familie stärken wird. Kurz gesagt, es war, gelinde gesagt, ein dramatisches Ende der Woche.

Was halten Sie von diesem Führungswechsel?