Xbox deutet erneut an, dass die Abwärtskompatibilität ein Comeback feiern könnte

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Vor fünf Jahren hat Microsoft aufgehört, abwärtskompatible Spiele von der ursprünglichen Xbox und Xbox 360 zur Xbox One und Xbox Series S/X hinzuzufügen. Der Grund war, dass der Umgang mit alten Lizenzrechten einfach zu schwierig und kompliziert geworden war. Trotzdem tauchten vor einem Monat Hinweise auf, dass Microsoft es sich anders überlegt hatte und vielleicht doch noch mehr Spiele hinzufügen wollte – gerade rechtzeitig zum 25-jährigen Jubiläum der Marke im Herbst.

Wir werden es erst sicher wissen, wenn es soweit ist, aber wir stellen fest, dass Jason Ronald, Vizepräsident von Next Generation Xbox, die Nutzer nun über soziale Medien informiert, dass "es eine gemeinschaftsbasierte Seite gibt, auf der man seine Wünsche äußern kann", welche älteren Xbox-Spiele ihrer Meinung nach auf die Liste abwärtskompatibler Titel aufgenommen werden sollten.

Er ist einer der Menschen, die am engsten mit Xbox-Abwärtskompatibilität verbunden sind, und arbeitet seit Anfang an daran. Die Tatsache, dass er jetzt effektiv dazu ermutigt, Anfragen einzureichen, wird wahrscheinlich nicht die Spekulationen über rückwärtskompatiblere Xbox-Spiele verringern – oder was denken Sie?