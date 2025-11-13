Xavi Pascual wird trotz finanzieller Schwierigkeiten des Klubs neuer Cheftrainer bei Barcelona Basket

HQ

Xavi Pascual wurde ab dem 17. November zum neuen Cheftrainer der Basketballmannschaft des FC Barcelona ernannt und hat einen Vertrag für zweieinhalb Jahre bis Juni 2028 unterschrieben. Er tritt die Nachfolge von Joan Peñarroya an, der im Juni 2024 für zwei Jahre bei Barça Basket unterschrieben hatte, aber letzte Woche nach einer Reihe schlechter Ergebnisse entlassen wurde: Elfter von 18 in der spanischen Liga, Liga ACB (mit 2 Siegen und 4 Niederlagen) und Achter in der Euroleague mit 6 Siegen und 4 Niederlagen.

Xavi Pascual wird die Nachfolge von Óscar Orellana antreten, der seit dem 9. November Interimstrainer ist und die Mannschaft gestern zu einem knappen 75:74-Sieg gegen Bayern München geführt hat. Pascual war der erfolgreichste Trainer des FC Barcelona: Er führte die Mannschaft zwischen 2008 und 2016 und gewann in dieser Zeit viermal die Liga ACB, dreimal den spanischen Pokal und 2010 die zweite und letzte EuroLeague des Vereins. Pascual gewann mit Panathinaikos auch eine EuroLeague und war bisher für Zenit St. Petesbourg verantwortlich.

"Das gute Verhältnis zwischen Joan Laporta, Josep Cubells und Xavi Pascual erwies sich als Schlüssel, um in dieser finanziell schwierigen Zeit schnell eine Einigung zu erzielen", so der Verein. Laut Quellen, die von Efe zitiert werden, war es einer der Wünsche von Pascual, ein Gewinnerprojekt für die nächste Saison zu bauen... Dies könnte mit den Budgetkürzungen kollidieren, die die Basketballabteilung des Clubs betroffen haben.