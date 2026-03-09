Xavi Hernández enthüllt, dass Barça-Präsidentin Joan Laporta Messis Rückkehr 2023 mit einem Veto blockiert hat

HQ

Der ehemalige Barcelona-Spieler Xavi Hernández, Teil der goldenen Generation in Barça mit Iniesta und Busquets und Trainer der ersten Mannschaft zwischen 2021 und 2024, hat eine Woche vor den Präsidentschaftswahlen in Barça, bei denen Laporta eine Wiederwahl anstrebt, eine Bombe über den scheidenden Vereinspräsidenten Joan Laporta platzen lassen. Laut dem Trainer, der seit Juni 2024 arbeitslos ist und kürzlich zusammen mit Iniesta für die marokkanische Nationalmannschaft gemunkelt wird, hat Laporta 2023 (zwei Jahre nach seinem Weggang und vor seinem Wechsel zu Inter Miami) gegen eine Rückkehr von Leo Messi zum Verein ein Veto erhoben, weil der Einfluss des Spielers eine Bedrohung für den Präsidenten darstellte.

Hernández hat den Wahlkampf mit seinen Äußerungen in einem am Sonntag von La Vanguardia veröffentlichten Interview erschüttert. "Leo wurde unterschrieben. Im Januar 2023, nachdem wir die Weltmeisterschaft gewonnen hatten, kontaktierten wir ihn und er sagte mir, dass er gerne zurückkommen wolle. Wir haben bis März gesprochen und ich habe ihm gesagt: 'Wenn du mir das Okay gibst, sage ich es dem Präsidenten, weil ich es aus fußballerischer Sicht als gute Passform für ihn sehe.' Der Präsident begann mit Leos Vater über den Vertrag zu verhandeln, und wir hatten grünes Licht von LaLiga, aber es war der Präsident, der alles durcheinandergebracht hat", sagte Hernández.

"Laporta hat mir wortwörtlich gesagt, dass Leo, falls er zurückkäme, Krieg gegen ihn führen würde und dass er das nicht zulassen könne", fügte Xavi hinzu. "Leo kommt nicht nach Barça, weil der Präsident ihn nicht will, weder wegen La Liga noch weil Jorge Messi (sein Vater und Trainer) mehr Geld verlangt – das ist eine Lüge. Es sind der Präsident und seine Leute, die ihm nein sagen, dass er es nicht zulassen kann, dass er alle Macht hat und dass Messi diese Macht missverwalten wird."

Kurz darauf antwortete Laporta in einer Präsidentschaftsdebatte mit Víctor Font (über AS), dem anderen Kandidaten, der Xavis Unterstützung genießt. Laporta sagte, er sei "überrascht und traurig" und startete einen Gegenangriff, indem er Xavi mit seinem Nachfolger Hansi Flick ablehnend verglich. "Mit fast denselben Spielern hat Xavi verloren und Flick gewinnt", was die Entscheidung rechtfertigt, ihn zu entlassen.