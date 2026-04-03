Wyldheart Entwickler Wayfinder Studios ist "wirklich gegen generative KI"

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In einer Welt, in der künstliche Intelligenz jedes Gespräch übernimmt, müssen wir ständig nachfragen, wie verschiedene kreative Köpfe mit der Technologie umgehen. Zu diesem Zweck haben wir in einem kürzlichen Interview mit Wayfinder Studios, dem Entwickler des kommenden kooperativen RPGs Wyldheart, mit Mitgründer und Creative Director Dennis Brännvall Brännvall und Marketingdirektorin Erin Bower gesprochen, um die Haltung des kleinen Studios zum Einsatz von KI zu hören.

Zunächst erklärte Bower klar Folgendes: "Bei Wayfinder sind wir wirklich gegen generative KI. Wir verwenden es nicht in unseren Spielen. Wir haben viele wirklich talentierte Künstler, die hart daran arbeiten, alles in unserem Spiel von Hand zu gestalten. Also ja, wir verwenden keine Gen-KI in unseren Spielen. Wir müssen ein wenig mehr über die DLSS-5-ähnlichen Entwicklungen lernen, um zu verstehen, was das ist. Aber ich glaube nicht, dass es Pläne gibt, das oder Ähnliches in unserem Spiel zu verwenden."

Brännvall griff dann auf und teilte etwas Licht darauf, wie KI-Technologie in der Entwicklung auf dieselbe Weise eingesetzt wird wie in fast jedem anderen Videospiel.

"Offensichtlich, wie du sehen wirst, gibt es eine riesige Oberwelt. Und jedes dieser Hexagona, das ist ein Hex-Crawl am Ende, man kann hineinzoomen und dann erkunden. Jede einzelne sollte hoffentlich etwas Interessantes für dich enthalten, und dann sind all diese Szenen, jede einzelne von ihnen handgefertigt, alle Räume in den Dungeons sind handgefertigt, alle Dörfer sind von uns selbst gefertigt. Wir lieben Prozedurtechnik. Wir machen also etwas Arbeit, indem wir die verschiedenen Arten von Werten auf einer Waffe eingerichtet haben, aber dann generieren wir prozedural, welche Werte es sind. Wie gesagt, die Dungeonräume sind handgefertigt, aber dann verwenden wir prozedurale Technik, um sie zusammenzufügen und frische neue Layouts zu erstellen.

"Also denke ich, wir sind eher auf diese Mischung aus handgefertigtem und prozeduralem Werk interessiert. Wir müssen zum Beispiel nicht jeden einzelnen Baum in unserem Spiel platzieren. Also sind wir so clever und mit einem Studio, das... Wir sind 10 Entwickler, wir sind ein winziges Startup, wenn man so will, das ein ziemlich riesiges Spiel macht. Deshalb wenden wir kluge Tricks aus 20 Jahren Branchenerfahrung an, um Dinge rauszubringen. Aber heutzutage sind sie in der Welt der KI wahrscheinlich viel traditioneller, was die Art und Weise betrifft, wie wir Dinge erledigen."

Ihr könnt unser vollständiges Interview mit Wayfinder Studios unten sehen und verpasst nicht auch unsere vollständige Vorschau auf das Spiel.