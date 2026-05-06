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Die amerikanische Basketballspielerin Tina Charles, 37, hat ihren Rücktritt von der WNBA angekündigt und damit eine 16-jährige Karriere beendet, in der sie die beste Rebounderin aller Zeiten (4.262 Rebounds) und die zweitbeste Punktesammlerin der WNBA (8.396 Punkte) wurde. Trotzdem stand die New Yorkerin, neben der Wahl zur WNBA-MVP 2012, als sie für die Connecticut Sun spielte, sowie achtmal in den WNBA All-Star gewählt wurde, nie in einem WNBA-Finale.

"Irgendwann musst du dein Leben bearbeiten", sagte Charles in einer Aussage. "Wachstum erfordert Ehrlichkeit, und für mich bedeutete das, zu erkennen, wann mein Einfluss in eine neue Richtung gerufen wird."

Charles gewann Dutzende Einzelauszeichnungen in der WNBA sowie in der Türkei und Polen, da sie auch für Galatasaray Medical Park, Fenerbahçe, Wisła Can-Pack Krakau und sogar in China, den Sichuan Whales, der Beijing Great Wall und Hebei Win Power spielte.

WNBA-Kommissarin Cathy Engelbert sagte, dass Tina Charles "Exzellenz und Konstanz in einer der bemerkenswertesten Karrieren der WNBA-Geschichte definiert hat. Von der einstimmigen Auszeichnung als Rookie of the Year über die Ernennung zum MVP der Liga bis hin zur erfolgreichsten Rebounderin der WNBA aller Zeiten und zweitbester Scorer aller Zeiten – Tinas Einfluss auf das Spiel wird noch Generationen spürbar sein."

Die WNBA-Saison 2026 beginnt am 9. Mai, ihrer 30. Saison, und die Gehälter aller Spieler haben sich vervielfacht, während die Liga sich auf die Expansion vorbereitet.