Las Vegas Aces-Star A'ja Wilson bricht einen Rekord als bestbezahlte WNBA-Spieler der Geschichte und verdient als Erste über eine Million Dollar

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A'ja Wilson, die als beste WNBA-Spielerin gilt und als eine der besten weiblichen Basketballspielerinnen aller Zeiten gilt, hat einen neuen Rekord gebrochen: Sie ist die bestbezahlte WNBA-Spielerin der Geschichte und eine der ersten, die über eine Million Dollar pro Saison verdienen. Wilson, der erste Pick im Draft 2018, hat mit den Las Vegas Aces drei WNBA-Titel gewonnen (2022, 2023 und 2025), wurde viermal zum WNBA-MVP gewählt, war sieben Jahre im WNBA All-Star und erhielt zahlreiche weitere individuelle Auszeichnungen sowie zwei olympische Goldmedaillen (2020 und 2024).

Da die 30. WNBA-Saison naht, beginnend am 9. Mai, hat Wilson einen neuen Dreijahresvertrag mit den Las Vegas Aces unterschrieben: 4,7 Millionen Dollar mit maximalen Gehaltserhöhungen. Sie verdient 2025 von 200.000 US-Dollar auf 1,4 Millionen US-Dollar im Jahr 2026, das laut EFE im aktuellen Tarifvertrag erlaubte Höchstkapital.

Die Gehälter werden überall steigen, da die Gehaltsobergrenze der WNBA von 1,5 Millionen Dollar im Jahr 2025 auf 7,5 Millionen Dollar im Jahr 2026 steigt, und die Spieler erhalten 20 % des Umsatzes der Liga. Rund 20 Spieler verdienen über eine Million pro Jahr, wobei einige auch den "Supermax"-Deal von 1,4 Millionen wahrnehmen, wie Kelsey Mitchell von Indiana Fever, aber Wilson ist der Einzige mit einem Vertrag über ein Jahr.

Der WNBA-Draft fand diese Woche statt, historisch für Spanien mit drei Spielern (darunter der dritte und siebte Pick). Der erste Pick, Azzi Fudd, wird in dieser Saison bei den Dallas Wings 500.000 Dollar verdienen, während der Top-Pick des letzten Jahres, Paige Buecker, in der letzten Saison 80.000 Dollar erhielt.

"Die letzten 30 Jahre drehten sich darum, das Fundament zu legen. Die nächsten 30 drehen sich darum, das Spiel zu skalieren und das Mögliche für den gesamten Frauenbasketball und den Frauensport freizuschalten", sagte WNBA-Kommissarin Cathy Engelbert und sagte, dies sei ein entscheidender Punkt, als sie zukünftige Pläne enthüllte, Vorbereitungsspiele international auszutragen.