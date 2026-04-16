Witchspire wird seine Early-Access-Reise im Juni beginnen

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Die Galaxies Spring Showcase hat wieder stattgefunden und war ein idealer Ort, um eine Menge Updates und Neuigkeiten zu überwiegend kommenden AA- und Indie-Titeln zu finden. Ein solches Projekt, das auftauchte, war Witchspire, wobei Envar Games auftauchte, um das Early-Access-Veröffentlichungsdatum des Spiels bekannt zu geben.

Der Starttermin, der im Early-Access-Zustand auf dem PC debütieren soll, ist für den 10. Juni geplant, wo Fans dann in das Überlebens-Crafting-Abenteuer einsteigen können, um sich mit Kreaturen anzufreunden, gegen sie zu kämpfen und gemeinsam mit anderen Hexen entweder im kooperativen oder Einzelspielermodus ein Zufluchtsort zu errichten.

Mit dem bevorstehenden Starttermin können Sie unten einige Einblicke in Witchspire sehen.