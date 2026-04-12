Witchbrook wurde verschoben, weil die Entwickler die "Harry Potter trifft Stardew Valley "-Vergleiche nicht mochten

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Es hat eine ganze Weile gedauert, bis Witchbrook angekommen ist, da das Indie-Projekt seit 2019 in vollem Umfang entwickelt wird. Das ist für ein Indie-Projekt eines etablierten Studios wie Chucklefish eher unbekannt, aber es gibt einen guten Grund, warum das so geworden ist.

Im Gespräch mit Knowledge hat Donna Orlowski, COO von Chucklefish, erklärt, dass die Verzögerung und der Grund, warum Witchbrook so lange gedauert hat, bis es Realität wurde, auf eine Änderung der Entwicklungsrichtung zurückzuführen ist. Als der Titel der Welt vorgestellt wurde, tauften viele ihn als "Harry Potter trifft Stardew Valley", und das war etwas, womit sich das Entwicklungsteam nicht besonders wohlfühlte. Vielmehr wollten sie etwas Einzigartigeres präsentieren.

"Als wir uns 2019 voll auf das Projekt konzentrierten, beschlossen wir, den Fokus leicht von den Leuten, die immer wieder sagten: 'Es ist Harry Potter trifft Stardew Valley', hin zu etwas Einzigartigerem zu verlagern. Das war die Ursache für die Verzögerung. Wir sind sehr zufrieden, wo wir derzeit mit der Entwicklung stehen. Unser Fokus liegt auf der Simulation, daher hoffen wir, dass die Menschen, sobald sie in die Welt treten, niemals gehen wollen."

Wir wissen immer noch nicht, wann Witchbrook sein Debüt feiern wird, da dem Spiel nur ein Veröffentlichungsfenster für 2026 zugeordnet ist. Orlowski sprach dennoch auf den erwarteten Start ein und wies darauf hin, dass der Entwickler daran nicht denkt, denn "das ist ein Geschäft, es ist ein Markt, und man kann am nächsten Tag komplett scheitern."

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