Wir werden verrückt in Lost in Random: The Eternal Die bei der heutigen GR Live Begleiten Sie uns, wenn wir versuchen, dem Black Die in Stormteller Games' Lost in Random-Spin-off zu entkommen.

HQ Nachdem sie in der Hauptgeschichte von Lost in Random besiegt wurde, ist Königin Aleksandra im Schwarzen Würfel gefangen. Ihrer Kräfte und ihrer früheren Stärke beraubt, muss sie sich durch alte Freunde und Feinde kämpfen, während sie sich dem Gefängnis stellen muss, das sie im Schwarzen Würfel gemacht hat. Das ist die Quintessenz von Lost in Random: The Eternal Die, einem neuen Roguelike von Stormteller Games und Thunderful. Das Spiel basiert auf dem ursprünglichen Lost in Random und kombiniert die seltsame und wunderbare Welt von Random mit einem Hades-ähnlichen Gameplay. Wenn das nach deinem Ding klingt, schauen wir es uns heute ab 16:00 Uhr BST/17:00 Uhr MESZ an. Wie immer findet ihr unseren Stream über die GR Live Homepage, oder auf unseren YouTube-, Facebook- und Twitch-Seiten. Wenn Sie mehr von unseren ausführlichen Gedanken zu Lost in Random: The Eternal Die lesen möchten, finden Sie unseren Testbericht hier.