Roguelikes fühlen sich auf jeden Fall wie eines der gesättigtsten Genres in der heutigen Gaming-Branche an. Wir leben in einer Ära der Likes, in der sowohl Soulslikes als auch Roguelikes versuchen, sich mit der Tatsache zu verkaufen, dass sie nicht ganz so gut sind wie die Spiele, von denen sie stark inspiriert sind. Eine pessimistische Sichtweise? Vielleicht, aber eines, an das ich mich im Laufe der Jahre immer mehr gewöhnt habe, und doch werfen sich immer mehr dieser Spiele in die gleiche überfüllte Grube.

Das ist der Grund, warum ich jede Form von Aufregung zurückgehalten habe, als ich zum ersten Mal in Lost in Random: The Eternal Die eingestiegen bin. Ich habe das Original von 2021 nicht gespielt, und obwohl ich Gutes gehört hatte, schien es nur sehr wenig von seiner Erfolgsformel zu befolgen. Allerdings fand ich mich schnell in einer Reihe von Durchläufen wieder, in der Hoffnung, nur ein bisschen weiter in Richtung Black Die zu kommen.

Entwickler Stormteller Games hofft hier nicht, das Roguelike-Rad neu zu erfinden. Ähnlich wie Hades beginnst du in einem Raum, kämpfst dich zum nächsten und erhältst dabei Power-Ups sowie Währung, um deinen Charakter im Lager zu verbessern. Die Kräfte sind nicht ganz so befriedigend wie die Segen, die dir die Götter im Hades geben, aber die Tatsache, dass sie auf einem kleinen Spielbrett angeordnet sind - bei dem du drei Buffs der gleichen Farbe kombinieren musst, um ein dauerhaftes Upgrade zu erhalten - fügt ein kleines Element der Gamification hinzu, das deinen Geist aktiv über den Build nachdenken lässt, den du erstellen könntest.

Builds in Lost in Random: The Eternal Die drehen sich normalerweise um eine Mischung aus deinen Fähigkeiten (Waffen, Karten, Würfel, Beschwörungen und Glück). Gelegentlich gibt es legendäre Relikte, die deine Spielweise bestimmen, aber oft wirst du im Laufe der Zeit ein komplementäres Muster erkennen. Im Hades - vor allem im ersten Spiel - könnte man ganz einfach einen so übermächtigen Build machen, dass Bosse in Sekunden schmelzen. Der Ewige Würfel gibt dir nicht viele Chancen, dich wirklich so zu fühlen, als hättest du das System ausgetrickst, aber es ist nichts Falsches daran, den Spieler in erster Linie auf seine eigenen Fähigkeiten verlassen zu lassen.

Wenn du schon einmal ein isometrisches Roguelike gespielt hast, wird der Kampf in Lost in Random: The Eternal Die schnell zu dir kommen. Es geht darum, sich schnell durch eine Arena zu bewegen, ein Auge auf Feinde zu haben, die dich umzingeln wollen, und durch sie hindurch zu sprinten, um Platz zu schaffen. Normale Angriffe mit deiner Waffe, Spezialkartenangriffe, die alles können, vom Würfeln riesiger Würfel auf dem Bildschirm, um dich in einen Wirbelwind aus Eis zu verwandeln, bis hin zu einem Wurf deiner mutigen Würfel Fortune können Feinden Schaden zufügen, aber um im Kampf so effektiv wie möglich zu sein, solltest du eine Mischung aus diesen Werkzeugen ausbalancieren. Schon das Spammen von Waffenangriffen kann die Arbeit erledigen, aber wie ich schnell gelernt habe, ist es ein langsamer und mühsamer Prozess. Ich fand die Waffen etwas enttäuschend. Die Reaktionen und Animationen sind flüssig, aber es fühlte sich nicht so an, als würde ich etwas anderes als leicht unterschiedliche Angriffsanimationen bekommen, wenn ich eine andere Waffe in die Hand nahm. Vergleicht sie mit den Waffen in Hades, die euren Spielstil drastisch verändern, und ihr werdet verstehen, was ich meine. Auch die Upgrades verändern nicht wirklich das Wesen einer Waffe.

Wenn du es jedoch schaffst, deine Synergie mit Würfeln, Karten und Waffen in Lost in Random: The Eternal Die zu perfektionieren, wird das Spiel zu einem absoluten Vergnügen. Vor allem die Bosskämpfe fühlen sich entmutigend und schwierig an, ohne irritierend zu sein. Zu sehen, wie der erste Boss zwei Formen in den Kampf bringt, fühlt sich sofort unfair an, wenn man ihm zum ersten Mal begegnet. Dann, wenn du es schaffst, es zu Fall zu bringen, hast du ein großartiges Erfolgserlebnis. Das ist es, was Spiele wie Hades und die besten dieses Genres gut machen, indem sie dich Lauf für Lauf weitermachen, in dem Wissen, dass die Befriedigung des Sieges größer ist als die Trauer über eine Niederlage.

Sowohl beim Versuch, Mare den Ritter zu besiegen, als auch bei der Vorbereitung auf den nächsten Lauf im Basislager, hält Lost in Random: The Eternal Die deine Aufmerksamkeit mit seiner mühelos charmanten Welt auf sich. Die Alice im Wunderland und die Burtonesken Länder des Schwarzen Würfels sind seltsam wunderbar, immer voller Leben und Persönlichkeit. Ein Großteil dieser Persönlichkeit ist den großartigen Stimmen im Spiel zu verdanken. NPC-Verbündete fühlen sich verrückt genug an, um aus einem D&D-Heimspiel herausgerissen zu werden, und Bosse sind ebenso einschüchternd wie lächerlich. Die Geschichte des Spiels dreht sich um den Bösewicht von Lost in Random und die Protagonistin von The Eternal Die, Aleksandra, die einen Weg der Rache oder Vergebung wählt. Es bleibt durchweg fesselnd, mit einer sich langsam auflösenden Erzählung, bei der du einen Lauf riskieren musst, nur um jeden Winkel der Karte zu durchsuchen, in der Hoffnung, weitere Informationen zu finden. Ich hätte mir ein bisschen mehr Dialog gewünscht, denn schon in den frühen Morgenstunden stellte ich fest, dass ich ins Camp zurückkehrte, ohne dass jemand etwas zu sagen hatte, aber vielleicht ist das ein bisschen zu viel erwartet.

Lost in Random: The Eternal Die ist vielleicht nicht so offensichtlich süchtig machend wie die besten seines Genres, aber es ist ein starkes Argument dafür, warum wir das Roguelike-Experiment noch nicht aus der Hand legen sollten. Es ist ein Spiel, das die Roguelike-Formel sehr gut versteht und die besten Teile davon herauspickt. Einfache, aber effektive und fesselnde Kämpfe, eine nette Geschichte, verpackt in eine interessante, skurrile Welt. Es macht Lost in Random: The Eternal Die zu einem Spiel, das man nur sehr schwer nicht mögen kann, selbst für einen alternden Grantler wie mich, der es mit der Idee von Roguelikes, Roguelites und allen anderen Likes oder Lites so gut wie schon satt hat.