Wir wagen uns heute bei der GR Live zu Pywel in Crimson Desert

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Crimson Desert, das Spiel, das die sozialen Medien dominiert hat, seit es alles gezeigt hat, was man darin tun kann, ist endlich draußen. Nach Verzögerungen, die dazu führten, dass es aus dem Kalender 2025 und Anfang 2026 verdrängt wurde, hofften die Fans, es könnte ein weiterer früher GOTY-Kandidat werden.

Trifft es aber genau ins Schwarze? Wenn du einen kurzen Vorgeschmack auf alles im Spiel willst, dann steig heute um 16:00 GMT/17:00 MESZ in unseren Stream von Crimson Desert. Wir werden durch den Kontinent Pywel stürmen und so viele der vielen Mechaniken und Systeme des Spiels wie möglich in einer Stunde zeigen.

Wie immer findest du unseren Stream auf unseren YouTube-, Twitch- und Facebook-Seiten sowie auf der GR Live-Homepage. Wenn Sie Lust auf einige unserer ausführlicheren Gedanken zu Crimson Desert haben, können Sie hier unsere Rezension lesen.