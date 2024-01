Wir tauchen in Another Code: Recollection in der heutigen GR Live ein

HQ

Nachdem sie einen Brief von ihrem Vater erhalten hat, den sie für tot hielt, muss Ashley auf die mysteriöse Insel Blood Edward reisen, um herauszufinden, was vor sich geht. Wenn das nach Ihrer Art von Mysterium klingt, sollten Sie später bei GR Live dabei sein.

Wir werden die erste Stunde von Another Code: Recollection in Angriff nehmen, also mach dir keine Sorgen, dass große Spoiler auf dich zukommen. Wir starten zur üblichen Zeit um 16:00 Uhr BST/17:00 Uhr MEZ, also seien Sie auf der GR Live-Homepage dabei. In der Zwischenzeit ist unsere Rezension von Another Code: Recollection für Sie verfügbar.