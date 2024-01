HQ

Der DS und die Wii feierten Mitte der 2000er Jahre einen großen Erfolg, nicht nur dank Nintendos Evergreen-Franchises und, im Falle des ersten Films, eines fantastischen Katalogs, der so ziemlich jedes Genre und sogar einige experimentelle Projekte abdeckte, sondern auch, weil sie ein wichtiges Mainstream-Ziel trafen, indem sie auf die sogenannten "Touch-Generationen" setzten. Spiele für alle Zielgruppen, die die Vorteile der intuitiveren Steuerung nutzten, die die Systeme für ein entspannteres Erlebnis boten. Einer der Hauptvertreter dieses Ansatzes war Another Code, der 2005 mit dem Two Memories von DS und 2009 mit dem R: A Journey Into Lost Memories von Wii auf beiden Systemen veröffentlicht wurde.

Die Spiele wurden vom inzwischen aufgelösten Studio CiNG entwickelt, indem es zwei Genres kombinierte: die sehr japanische Visual Novel und das traditionelle Point-and-Click-Adventure, an das wir eher im Westen gewöhnt sind. Die Tatsache, dass die beiden Spiele (wiederum hauptsächlich das erstere) sowohl unter Spielern als auch unter Neulingen einen bedeutenden Kultstatus erlangten, hatte nicht so viel mit ihrer spannenden Handlung oder ihren ausgeklügelten Rätseln zu tun - sie waren es auch nicht, um ehrlich zu sein. Der Schlüssel zum Erfolg lag vor allem im Ton, in der Kunst, in der interessanten Art und Weise, wie sie die Steuerung einsetzten, und vor allem in Ashley Mizuki Robbins.

Another Code: Recollection erscheint auf der Nintendo Switch als HD-Remake/Compilation der beiden Einträge, die versucht, sowohl alte Fans zufrieden zu stellen als auch vielleicht etwas Interesse bei Old-School-Abenteuerliebhabern zu wecken, so wie Famicom Detective Club es vor nicht allzu langer Zeit versucht hat (und gescheitert ist).

Das bedeutet, dass man schärfere, schönere Grafiken und ein konsolidiertes Erlebnis für die beiden Geschichten erhält, aber gleichzeitig die meisten der ursprünglichen Rätsel verliert oder sie stark modifiziert sieht. Das mag für die ursprünglichen Fans schade sein, aber es macht einfach Sinn, wenn man über die Herangehensweise des neuen Spiels nachdenkt. Die Nintendo Switch ist für das Spielen auf dem Fernseher oder als Handheld-Gerät gedacht, da sie nicht für den Dual-Screen-Typ geeignet ist und beispielsweise kein Mikrofon enthält. Und was ist mit den "Touch"- und Zeigerfunktionen? Nun, es verwendet gelegentlich die Neigungssensoren des Geräts oder seiner Controller, aber aus irgendeinem Grund wollten die Entwickler den Touchscreen oder die Cursor-Fähigkeit der Hardware nicht nutzen.

Es handelt sich also zum größten Teil um reine Knöpfe und Sticks, was dem Original einen guten Teil der "Hardware-Magie" nimmt. Und was die Präsentation und Erkundung angeht, so ist es für diejenigen, die auf der Wii gespielt haben, sehr ähnlich wie die Third-Person-Perspektive, die das Spiel in Innenräumen verwendet hat, aber jetzt überall und mit voller 3D-Kamerabewegung.

Die Kamerabewegung ist hier eines der größten Probleme. Vielleicht in dem Versuch, zugänglicher zu sein, ist es standardmäßig unglaublich langsam, so sehr, dass wir empfehlen, die Geschwindigkeit direkt beim ersten Start des Spiels auf mindestens 60 zu erhöhen. Und selbst dort fühlt es sich ein bisschen träge an... Und das Gleiche gilt für die verzögerten Menüs und die Leistung des Spiels insgesamt, sowie über einige seiner schlechten Texturen und Geometrien, die es eindeutig wie ein sehr kleines und begrenztes Projekt aussehen lassen.

Im Gegenteil, ich schätze das zusätzliche Schreiben und die erweiterten Sammelobjekte, die die Geschichte auf interessante und sogar aufregende Weise bereichern (ihr Fans werdet einige der Wendungen dort nicht erwarten). Und auch wenn ich einige der Rätsel aus nostalgischen Gründen vermisse (seien wir ehrlich: sie waren sowieso ziemlich einfach), sind ein paar der Neuzugänge offensichtlich frisch und zum Besseren, und man sammelt nicht mehr so viele nutzlose Gegenstände.

Abgesehen von der schlaffen Kamera gibt es ein paar Funktionen, die sich auf Neueinsteiger konzentrieren: Navigationsassistent und Rätselhinweise. Ersteres sagt Ihnen, wohin Sie gehen oder was Sie als nächstes untersuchen müssen, während letzteres Ihnen zuerst einen Ratschlag gibt, dann eine krassere Lösung für das vorliegende Rätsel. Das ist großartig für Journalisten, die bereits die Originale gespielt haben und schneller werden wollen, Leute, die auf eine sehr entspannte Art und Weise an das Genre herangeführt werden wollen.

An anderer Stelle hebt die HD-Grafik die Grafik hervor und vor allem Taisuke Kanasakis Charakterdesigns, wenn man sich also als Teenager in die 14- und 16-jährige pixelige Ashley verliebt hat, kann den Teenagern von heute mehr passieren, denn sie erträgt die ganze Erfahrung so ziemlich alleine, während andere Charaktere, einschließlich des auf den ersten Blick liebenswerten D., am Ende flach oder uninteressant sind. trotz der oben erwähnten zusätzlichen Schrift.

Das hat den gleichen Effekt wie vor so vielen Jahren, wenn man die beiden Spiele vergleicht: Die sechs Stunden des ersten Spiels fühlen sich straffer und dichter an als die dreimal langen Ereignisse der Fortsetzung. Die Geschichten sind einfach okay und behandeln die typischen Coming-of-Age-Tropen, Nebenthemen wie Sucht und das milde Sci-Fi-Mystery.

Man könnte Another Code als eine Art Vorläufer desLife is Strange Stils betrachten, der vor einigen Jahren populär wurde, mit der langsamen Erzählung, dem kontemplativen Blickwinkel, dem künstlerischen Touch, der liebenswerten Teenager-Hauptfigur und der paranormalen Wendung der Geschichten, aber da der Hardware-Trick der 2000er Jahre verschwunden ist, nicht einmal die zusätzliche Sprachausgabe (nur auf Englisch oder Japanisch, Leider) schafft es, das Erlebnis für das heutige Publikum interessanter zu machen, da sich alles ein bisschen zu langweilig, Low-Fi, vorhersehbar und rudimentär anfühlt.

So wie die Dinge liegen, würde ich es nur Liebhabern der Originale nur aus Nostalgie und Fanservice empfehlen, und zwar mit ein paar Einschränkungen. Wenn Sie auf der Suche nach viel komplizierteren und fesselnderen Anime-Geschichten sind, die sich mit dem Geist befassen, haben Sie in den beiden AI: The Somnium Files -Spielen auf derselben Plattform eine großartige Alternative. Davon abgesehen kann ich jetzt nicht anders, als mir zu wünschen, dass CiNGs eigene Kyle Hyde Saga (Hotel Dusk und Last Window ) die Switch HD-Behandlung bekommt, nur mit etwas mehr Sorgfalt und Feinschliff.