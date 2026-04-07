Wir sprechen über die Auswirkungen von Leaks auf die neueste Folge von The Gamereactor Show

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Die Videospielindustrie ist heutzutage nur zu vertraut mit Leaks und Insidern, bei denen private und geheime Informationen aus verschiedenen Gründen präventiv an die Öffentlichkeit weitergegeben werden. Wir haben uns an Leaks und die damit verbundenen Informationen gewöhnt, aber ist das tatsächlich vorteilhaft für Fans und Unternehmen?

Das ist das Gespräch, das wir in der neuesten Folge von The Gamereactor Show führen, in der Alex und ich über Leaks und deren Auswirkungen sprechen – sowohl auf Fans, die Überraschungsenthüllungen verlieren, als auch auf Unternehmen, die private Informationen teilen, bevor sie bereit sind.

Schalten Sie unbedingt die 86. Folge der Show unten ein – oder auf Ihrem Lieblingspodcast-Anbieter, sei es Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible oder Spreaker – für mehr zu diesem Thema und auch unsere frühen Prognosen für die Xbox Games Showcase im Juni.