Wir spielen Planet of Lana II heute bei GR Live

Wir sind heute für einen weiteren GR Live-Stream zurück. Um das Veröffentlichungsdatum von Wishfullys eindrucksvoller Fortsetzung Planet of Lana II: Children of the Leaf zu markieren, werden wir in das reizvolle Adventure-Spiel einsteigen und die erste Stunde der Action durchspielen.

Begleiten Sie mich zur üblichen Zeit um 16:00 GMT/17:00 CET auf der GR Live-Homepage, um einen Vorgeschmack auf dieses wunderschöne Indie-Erlebnis zu bekommen, das heute auf PC, PlayStation, Xbox sowie Nintendo Switch 1 und 2 debütiert.

Und für mehr über Planet of Lana II solltest du unbedingt unsere begeisterte Rezension des Spiels lesen, die verdeutlicht, warum es ein Indie-Genre ist, das du nicht verpassen solltest.