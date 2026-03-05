News
Planet of Lana II: Children of the Leaf
Wir spielen Planet of Lana II heute bei GR Live
Begleiten Sie uns zur ersten Stunde des eindrucksvollen Fortsetzungsabenteuers.
HQ
Wir sind heute für einen weiteren GR Live-Stream zurück. Um das Veröffentlichungsdatum von Wishfullys eindrucksvoller Fortsetzung Planet of Lana II: Children of the Leaf zu markieren, werden wir in das reizvolle Adventure-Spiel einsteigen und die erste Stunde der Action durchspielen.
Begleiten Sie mich zur üblichen Zeit um 16:00 GMT/17:00 CET auf der GR Live-Homepage, um einen Vorgeschmack auf dieses wunderschöne Indie-Erlebnis zu bekommen, das heute auf PC, PlayStation, Xbox sowie Nintendo Switch 1 und 2 debütiert.
Und für mehr über Planet of Lana II solltest du unbedingt unsere begeisterte Rezension des Spiels lesen, die verdeutlicht, warum es ein Indie-Genre ist, das du nicht verpassen solltest.