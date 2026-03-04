HQ

Planet of Lana war eine wirklich positive Überraschung, als es im Frühjahr 2023 erschien. Es war ein 2D-Puzzle-Plattformer, ein "Limbo/Inside/Little Nightmares/Unravel-ähnliches", wenn man so will, aber mit einem viel leichteren Ton und fantastischen Grafiken, die an etwas erinnerten, das Studio Ghibli vielleicht geschaffen hätte. Es war jedoch das Debütspiel des kleinen schwedischen Entwicklers Wishfully Studios aus Göteborg und dazu ein wirklich erfolgreiches Debüt.

Nun ist der schwierige zweite Teil, Planet of Lana II: Children of the Leaf, auf den meisten Plattformen sowie auf Game Pass verfügbar und folgt den Fußstapfen des ersten Spiels, vielleicht etwas zu sehr, aber dazu kommen wir gleich.

Im Mittelpunkt steht wieder einmal das Mädchen Lana und ihre treue Begleiterin, die niedliche kleine katzenartige Wollkugel Mui. Alles spielt sich weiterhin in einer farbenfrohen und schönen Welt ab, in der Maschinen und mechanische Strukturen auf die schöne und üppige Natur treffen, und unter der Oberfläche gibt es immer noch eine unerklärliche Unruhe, mit der man sich allmählich vertraut macht.

Lana muss ihre Schwester Anua retten, die erkrankt ist, nachdem sie mit einem mysteriösen Objekt in Kontakt gekommen ist. Deshalb werden Lana und Mui in die Welt geschickt, um drei Zutaten zu finden, die ihre Schwester heilen können: eine seltene Bergblume, die in den kalten und unzugänglichen Bergen wächst, eine Muschelschale, die tief unter der Meeresoberfläche gefunden wird, und ein heiliger Hirsch, der tief in einem dunklen Wald lebt.

Das Erste, was einem beim Spielen von Planet of Lana II auffällt, sind die wirklich schönen Grafiken. Der Wald mit seinen riesigen Baumstämmen und dem üppig grünen Waldboden, das Meer mit seiner glänzenden Oberfläche und dem fast unnatürlichen blauen Himmel, die kleinen, gemütlichen Dörfer mit Holzhütten, in denen klar ist, dass ein ruhiges Leben geführt wird, und die dunklen und kalten Metallstrukturen und laborartigen Gebäude, die im scharfen Kontrast zur schönen Natur stehen, sondern die eine Welt betonen, in der Natur und Metallstrukturen koexistieren. Es ist wirklich wunderschön, und mehrmals hält man an, nur um das Postkartenbild auf dem Bildschirm in sich aufzunehmen.

Planet of Lana II spielt zwei Jahre nach dem ersten Spiel, und Lana lebt immer noch in dem kleinen idyllischen Fischerdorf am Waldrand. Sie ist größer und wendiger geworden als zuvor, und sie hat immer noch den immer süßen Mui an ihrer Seite. Lana kann immer noch rennen, springen, Seile hochklettern, sich von Vorsprüngen hochziehen und jetzt auch mit hoher Geschwindigkeit durch niedrige Gänge gleiten. Da Mui ein katzenähnliches Tier ist, ist es viel wendiger, und man kann ein Point-and-Click-System nutzen, um Mui durch enge Öffnungen oder auf Plattformen zu schicken, die Lana selbst nicht erreichen kann. Von dort aus kann Mui zum Beispiel einen Aufzug aktivieren, eine Tür öffnen, ein Seil zu Lana schicken, durch Drähte beißen, sodass Maschinen und Überwachungskameras dunkel werden, und viele andere Dinge. Das funktioniert sehr gut und Mui wird oft klug in den meisten Rätseln des Spiels eingesetzt.

Ein großer Teil des Gameplays in Planet of Lana II besteht aus dem Lösen von Rätseln. Einige dieser Rätsel sind ziemlich durchdacht, und einige haben mich innehalten lassen und mich ein wenig am Kopf kratzen lassen, aber die Lösung ergab sich meist, bevor sie frustrierend wurde. Mehrere andere Rätsel sind vielleicht etwas einfach, da Lana zwischen zwei Verstecken hindurchlaufen muss, um nicht gesehen zu werden, sich im hohen Gras verstecken, Kisten an die richtigen Stellen schieben und Sicherheitssysteme deaktivieren muss. Wie bereits erwähnt, wird Mui in den meisten Rätseln recht gut eingesetzt, aber es fühlt sich an, als hätten wir das meiste schon gesehen, während einige etwas größere Rätsel hervorstechen. Insgesamt funktioniert das Puzzle-Gameplay gut und wird nie frustrierend oder verwirrend.

Mui ist wieder ein zentraler Teil des Spiels, und es gibt sogar kleinere Missionen, in denen man ausschließlich Mui spielt, der in Planet of Lana II eine größere Rolle spielt als im ersten Spiel. Das kleine katzenähnliche Tier mag Wasser natürlich immer noch nicht, weshalb Lana oft Mui über Wasser an Baumstämmen oder Seerosenpflanzen transportieren muss, die auch als eine Art Tauchglocke für Mui dienen, da die Seerose sich um das kleine Tier schließt, wenn Lana die Pflanze unter Wasser zieht.

Lana kann auch andere Kreaturen und Maschinen steuern, denen sie und Mui unterwegs begegnen. Ein paar Beispiele sind die kleinen Tintenfische im Meer, die unter Wasser vor Kameras in feindlichen Gebäuden dunkle Tintenwolken erzeugen können, sodass sie Lana nicht sehen können, wenn sie an ihnen vorbeischwimmt, oder die niedlichen schwarzen, fliegenden Wollkugeln, die Wasser aus den Waldseen saugen und über Blumen gießen können. die wiederum einen langen Stängel aus dem Boden schießen, den Lana erklimmen kann.

Wenn du das erste Planet of Lana gespielt hast, wirst du einige der oben genannten Elemente wiedererkennen, denn wie zu Beginn erwähnt, folgt Planet of Lana II sehr genau den Fußstapfen des ersten Spiels. Das ist nicht unbedingt schlecht, denn das erste Spiel hat so gut funktioniert, aber wenn du in dieser Fortsetzung einen großen Schritt nach vorne erwartest, wirst du enttäuscht sein. Stattdessen ist dies eine Verfeinerung vieler Mechaniken und Ideen aus dem ersten Spiel, aber mit verschiedenen kleinen neuen Ergänzungen, die das Spiel zu einem noch stimmigeren Erlebnis machen.

Wir haben bereits die unglaublich schönen Grafiken erwähnt, die glücklicherweise von einem ebenso schönen Soundtrack unterstützt werden. Es wurde erneut von Takeshi Furukawa komponiert, der auch hinter dem Soundtrack des ersten Spiels stand und auch Musik für The Last Guardian und die TV-Serie Star Wars: The Clone Wars komponiert hat. Es gibt lange Phasen ohne Musik, aber plötzlich taucht der wunderschöne Soundtrack auf, zum Beispiel wenn Lana zu einer Öffnung im Wald kommt und man über die offenen Ebenen und Täler hinausblicken kann, wo der Soundtrack sehr gut eingesetzt wird und hervorragend klingt.

Planet of Lana II: Children of the Leaf ist ein ausgezeichneter cineastischer 2D-Puzzle-Plattformer, der eine einfache, aber emotionale Geschichte erzählt. Er wird ganz ohne Worte und durch eine plappernde Sprache erzählt, kombiniert mit Bewegungen, Musik, Tonalität und Muis' ständiger Körpersprache, bei der das kleine Tier sich zusammenrollt, wenn es sich unsicher fühlt, die Ohren zurücklegt, wenn es wütend wird, und leicht mit den Beinen zuckt, wenn es unsicher ist. Es ist beeindruckend, dass so viel von der Geschichte ohne Worte erzählt werden kann, aber an den Stellen mit Text könnte die Lokalisierung zweifellos verbessert werden.

Planet of Lana II: Children of the Leaf setzt keine neuen Maßstäbe für das Genre und setzt die Spuren des ersten Spiels fort, also wenn dir Wishfullys Debütspiel von 2023 gefallen hat, ist diese Fortsetzung ein No-Brainer. Ich würde es tatsächlich jedem empfehlen, der eine schöne kleine Geschichte sucht, die als Puzzlespiel getarnt ist. Ich habe es in knapp sieben Stunden abgeschlossen und es waren sieben wirklich gute Stunden. So kannst du wieder sicher eine Reise zu Lanas Planet machen und wirst auch diese zweite Reise nicht bereuen.