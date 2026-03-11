Wir spielen Marathon heute bei GR Live

HQ

Wir sind heute mit einem weiteren Livestream zurück, und das solltest du nicht verpassen, wenn du ein Fan von allem rund um Bungie, Shooter und Extraktion bist. Genau, in ein paar Stunden werde ich in Marathon einsteigen, um zu sehen, was der neueste Titel von Bungie bereithält – alles nach dem Debütwochenende.

Ab der üblichen Zeit von 16:00 GMT/17:00 MEZT könnt ihr euch auf der GR Live-Startseite für eine Stunde Marathon Gameplay anschließen, in der ich hoffentlich Beute sammle und bessere Ausrüstung finde, um die anspruchsvolleren Karten und Herausforderungen zu meistern, die angeboten werden.

Für mehr zu Marathon arbeiten wir intensiv an unserer vollständigen Rezension des Spiels, aber unsere ganz aktuellen Gedanken zum Spiel findest du hier.