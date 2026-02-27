Marathon s Server Slam: Erste Eindrücke von Bungies neuestem FPS

HQ

Beginnen wir damit, festzustellen, dass Marathon s Gesamterscheinungsbild, das auditive Profil und die künstlerische Ausrichtung die Spieler eindeutig ziemlich direkt trennen. Tatsächlich teilt es die Spielekonsumenten fast in zwei sehr unterschiedliche Gruppen. Wenn dir das Aussehen Marathon nicht gefällt, gibt es so viel davon, dass es schwer zu ignorieren ist, egal wie du zu den anderen Aspekten des Spiels stehst.

Aber für mich persönlich, subjektiv gesehen? Ich liebe es. Mein Kollege Lasse und ich haben den letzten halben Tag fast ununterbrochen gespielt, und mehrmals haben wir uns gegenseitig gesagt, dass wir einfach nur Marathon verschlingen wollen. Kräftige Farben, bewusster Einsatz starker kontrastierender Farben, pulsierender elektronischer Soundtrack von Son Lux, ein entschieden elegantes, nahtloses ästhetisches Profil, das wie ein Strom durch die Benutzeroberfläche fließt, Umgebungsdesign und Charaktermodelle – dieses Spiel ist so WUNDERSCHÖN!

Aber natürlich ist das nicht alles. Es ist außerdem ein äußerst herausfordernder, hardcore und fein abgestimmter Extraktions-Shooter, der wirklich keine Gefangenen nimmt, und als eine Art Vorlauf zu unserer finalen Rezension, die erst nach dem Launch erscheint, präsentieren wir Ihnen einige erste Eindrücke vom sogenannten "Server Slam" des Spiels.

Strukturell ist Marathon ziemlich das, was man erwarten würde, besonders wenn man kürzlich ARC Raiders gespielt hat. Du wählst eine vordefinierte Charakterklasse oder "Shell", lädst dich auf eine größere Karte mit zwei weiteren Spielern im Team, und dann geht es darum, nützliche Beute zu finden, einen Vertrag abzuschließen, vielleicht ein bisschen feindliche Roboter-NPCs anzustupsen und dann zu entkommen, bevor du stirbst und alles verlierst, was du gesammelt hast. Das klingt simpel, und das ist es zweifellos auch, aber genau das ist das unmittelbare Ziel, genau wie in jedem anderen Extraction-Shooter.

Vorher kannst du eine Menge Ausrüstung aus deinem persönlichen Tresor ausrüsten, die du ebenfalls opferst, wenn du stirbst, was deine Schale widerstandsfähiger macht. Zwei Waffen, ein Schild, Granaten, verschiedene Modifikationen, ein bisschen von allem, was dich auf dem Schlachtfeld unterscheiden kann und natürlich bis zu einem gewissen Grad es leichter oder schwerer macht, Gegnern zu begegnen, sobald du auf Tau Ceti IV landest. Der Planet selbst ist in verschiedene Karten unterteilt, von denen drei jetzt verfügbar sind, wobei eine letzte als viel härtere Endgame-Zone gedacht ist und später im März erscheint.

Aber Marathon ist bereits ziemlich hardcore, gelinde gesagt, und das spiegelt sich in einer Reihe beabsichtigter und vielleicht unbeabsichtigter Gameplay-Maßnahmen wider. Zuallererst ist die TTK zum Zeitpunkt des Schreibes relativ niedrig, was bedeutet, dass größtenteils das Team mit dem Überraschungsmoment den größten strategischen Vorteil hat. Langfristig könnte es vorteilhaft sein, die HP-Menge etwas zu erhöhen, da man in diesen Feuergefechten einfach so hart und schnell getroffen wird, aber es könnte auch sein, dass das einfach die Idee hinter Bungies PvP-Balance ist.

Während du diese Waffen abfeuerst, dich bewegst und die Physik des Spiels nutzt, wird deutlich, wie geschickt Bungie in dieser Art von Nahkampf-Gameplay ist. Gewicht, Reaktionsschnelligkeit, Geräusche beim Schießen, halb-einzigartige Nachladeanimationen, Sprung und allgemeine Bewegung – Marathon fühlen sich meisterhaft zu spielen an, auch wenn auf diese fantastischen Momente oft ein sofortiger Kill eines Spielers folgt, den man kaum sehen konnte, bevor er einen abschoss.

Server Slam ist seit weniger als einem Tag live, und schon jetzt merkt man, wie das Spiel "schweißnass" werden wird, je näher wir dem Launch kommen. Die Kombination aus recht ausgeklügelten KI-Gegnern, einem "Schild"-zentrierten HP-Image und vielen Charakterfähigkeiten sorgt dafür, dass Begegnungen mit anderen Teams relativ schnell vorbei sind, da nur wenige Elemente dem Zufall oder äußeren Umständen überlassen bleiben. Ein schwächeres Team kann zum Beispiel ein besseres Team in PlayerUnknown's Battlegrounds einholen, indem es sich vorteilhaft im Verhältnis zum Kreis positioniert. Hier entfalten sich die Schießkämpfe schnell und brutal, und ich habe nach dem 14. Verlust meiner gesamten Ausrüstung mehrmals eine ordentliche Portion Frustration hinuntergeschluckt.

In Marathon ist jeder Beute, zumindest für mich, "hart umkämpft" und jeder Credit "hart ausgegeben", denn obwohl du die Möglichkeit hast, mit einem kostenlosen Kit zu laden, bist du offensichtlich so weit hinter anderen, überlegenen Teams zurück, dass eine direkte Konfrontation fast unmöglich wird. Zumindest für mich. Vielleicht nicht für dich. Weil du gut bist, oder?

Es gibt ein kostenloses Set, und du bekommst auch kleine Vorteile, wenn du diese ziemlich coolen Aufträge abschließt, die übrigens mit einem kleinen narrativen Würze in Form von... Nun, vielleicht sollten wir sie nicht Zwischensequenzen nennen, sondern Austausch mit den KI-Charakteren, die die kommerziellen Interessen verwalten, die dich und andere Runners nutzen, um Tau Ceti zu erkunden. Deshalb ist es nie unmöglich zu spielen, und es ist technisch möglich, nur um Beute zu sammeln und dann zu entkommen, obwohl das viel schwieriger ist als in ARC Raiders.

Im Moment ist meine Hauptkritik eigentlich diese Beute. Diese Waffen sind unglaublich cool, und es gibt nicht 19.000 verschiedene lächerliche Beutekategorien wie in ARC Raiders (obwohl es immer noch ein paar zu viele Typen gibt), aber die Positionierung und das Signalisieren dieser Ausrüstung ist einfach zu undurchsichtig. Viele Gebäude sind einfach voller Schrott, und Beute findet man nur in diesen ziemlich langweiligen, anonymen und undeutlichen Ordnern, Kisten und Taschen. Es wird zur lästlichen Aufgabe, tatsächlich nach einer coolen neuen Waffe oder einem Schild-Upgrade zu suchen, weil beide von all dem Kram übertönt werden, mit dem du deine Tasche viel zu schnell füllst, während es gleichzeitig einfach zu umständlich ist, zu entschlüsseln, wo sich das alles eigentlich befindet.

Die Klarheit der Beute ist zweifellos Bungies größte Herausforderung im Moment, weil sie klarer gemacht werden muss, sie muss gestrafft werden, denn das Versprechen von Beute ist der Hauptgrund, warum man versucht ist, "noch einen Durchlauf" zu machen, und diese Versuchung wird stark geschwächt durch die Erwartung, dass man die coolen Sachen nicht findet, Obwohl du weißt, dass es in der Nähe sein muss, obwohl du überall gesucht hast.

Das gesagt, möchte ich wirklich richtig gut werden in Marathon, denn durch die faszinierenden Grafiken, die fantastische Musik, die eindrucksvolle, harte Gameplay-Schleife und die Geschichte bin ich wirklich bereit, es zu lieben. Ich bin mir jedoch unsicher, ob dieses starke Zugehörigkeitsgefühl etabliert werden kann, denn Marathon scheint wirklich für die wenigen zu sein, die übrig sind, wenn all die "schmutzigen Gelegenheitsspieler" weitergezogen sind. Es ist brutal auf eine Weise, wie es zum Beispiel ARC Raiders nicht ist, und es ist immer noch unklar, ob das für mich persönlich eine Stärke oder Schwäche sein wird.