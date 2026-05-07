Wir spielen Invincible VS heute bei GR Live

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Heute stürzen wir uns in blutige Superhelden-Action in Invincible VS. Der 3-gegen-3-Tag-Fighter zeigt unsere Lieblingscharaktere aus der TV-Serie und den Comics in rasanten, intensiven Kämpfen.

Neben der Möglichkeit, dass wir als Team unserer drei Lieblingshelden oder -schurken spielen, erleben wir auch eine brandneue Geschichte, die speziell für das Spiel von den Autoren von Invincible erschaffen wurde und auf die wir später heute eintauchen werden, wenn wir Invincible VS zu GR Live bringen.

Wie immer starten wir unseren Livestream ab 16:00 Uhr BST/17:00 CEST, und ihr könnt euch auf unseren YouTube-, Facebook- und Twitch-Seiten sowie auf unserer eigenen GR Live-Homepage anmelden. In der Zwischenzeit könnt ihr hier unsere vollständige Rezension des Spiels lesen, um tiefere Gedanken zu erhalten.