Wir spielen heute einige klassische Warhammer-Spiele bei GR Live

In unseren GR Live-Streams präsentieren wir normalerweise die neuesten Veröffentlichungen einer bestimmten Woche. Für den heutigen Stream machen wir das irgendwie, aber auch ein bisschen nicht, während wir einige der nostalgischen Spiele entdecken, die durch das Warhammer Classics-Label neu zum Leben erweckt wurden.

Von Spielen, die vor Jahrzehnten veröffentlicht wurden, bis hin zu beliebten Veröffentlichungen der 2010er Jahre, die für moderne Systeme noch Feinabstimmung brauchten, bietet uns Warhammer Classics neue Wege, die düstere, ferne Zukunft und die alte Welt zu schätzen. Wir tauchen in diesem Spektakel in so viele Old-School-Klassiker wie möglich ein und starten wie üblich um 16:00 Uhr BST/17:00 Uhr CEST.

Wenn Sie einige alte PC-Gaming-Erinnerungen wiedererleben möchten, können Sie wie immer auf der GR Live Homepage sowie auf unseren YouTube-, Twitch- und Facebook-Seiten mitmachen. Haltet auch Ausschau nach weiteren klassischen Warhammer-Inhalten, während wir unsere Lieblingskämpfe gegen die Mächte von Ordnung und Chaos noch einmal durchleben.