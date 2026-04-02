Wir spielen Darwin's Paradox! heute bei GR Live

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Oktopusse sind coole Tiere, so einfach ist das. Sie können sich tarnen, Tinte schießen, schwimmen und an Oberflächen kleben, wie sie wollen. Sie sind außerdem super clever, können Rätsel lösen und scheinbar sogar Weltmeister vorhersagen. Deshalb ist es uns eine Ehre, die Kontrolle über einen ganz bestimmten Oktopus in Darwin's Paradox! zu übernehmen

Darwin folgend machen wir eine Reise zurück zum Ozean und vermeiden es, von den Außerirdischen, die vielleicht die Erde übernommen haben oder auch nicht, in eine schmackhafte neue Calamari-Suppe verwandelt zu werden. Wenn du Darwin's Paradox! mit uns ausprobieren möchtest, schalte dich uns zur üblichen Zeit um 16:00 BST/17:00 MESZ auf der GR Live Homepage oder auf unseren YouTube-, Twitch- und Facebook-Seiten an.

Die Kombination bezaubernder visueller Effekte, die in einem DreamWorks- oder Pixar-Film nicht fehlen würde, erfrischenden, reaktionsschnellen Gameplay und einer unterhaltsamen, zugänglichen Geschichte, Darwin's Paradox! ist ein großartiger Spaß auf dem heutigen Spielemarkt. Lesen Sie hier unsere Rezension für weitere Details zum Spiel.