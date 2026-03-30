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Innerhalb eines Spiels, in fast jeder Form von Medien, gibt es ein immaterielles, fast unbeschreibliches Element, das wir nur "Sauce" nennen können. Es spielt keine Rolle, ob das Budget, das Konzept oder das Gameplay ist – wenn es auch nur einen Hauch von Sauce hat, zieht es die Aufmerksamkeit auf sich. Es ist ein X-Faktor, der die Augen zum Leuchten bringt, selbst wenn sie müde werden, wenn sie die 51. Ankündigung in einer zweistündigen Show sehen. Man kann mit Sicherheit sagen, Darwin's Paradox! hat jede Menge Sauce.

ZDT Studios Adventure-Plattformer über einen Oktopus, der nach seiner Entführung seinen Weg zurück zum Meer finden will, um daraus zu Suppe verarbeitet zu werden, ist genau die richtige Mischung aus verrückt, charmant und herzlich. Die Prämisse sowie die freche und recht fröhliche Einstellung wirken, als würde sie nicht allzu oft vorkommen. Zumindest nicht ohne weit über die Klippe der Eigenheiten zu springen, sodass es zum Augenrollen wird. Darwin's Paradox! findet dieses Gleichgewicht mühelos. Oder sollte ich sagen Schlängeln? Sollte ich? Wie bewegen sich Oktopusse tatsächlich?

Laut diesem Spiel bewegen sie sich unglaublich gut. Darwin springt, krabbelt und schwimmt mit großer Wendigkeit. In den dunklen Tiefen des Ozeans bis zur hektischen Flucht aus einer explodierenden Fabrik sind die Steuerungen reaktionsschnell und flüssig, passen sich aber auch den Anforderungen eines Levels an. Darwin bewegt sich nicht so schnell wie im Wasser wie an Land, wie man erwarten würde, aber er hat Werkzeuge zur Verfügung, damit man sich genauso wie der Superhelden-Oktopus fühlt, zu dem man geboren wurde, zum Beispiel an jeder Oberfläche zu kleben. Es gibt auch Tarnung und Schießtinte sowie ein paar andere levelspezifische Mechaniken, die ich nicht spoilern will, aber alle schaffen es hervorragend, ein Lächeln auf dem Gesicht zu bewahren und dich an verschiedenen Aspekten des Darwin-Gameplays zu beteiligen.

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Das ist wirklich Darwins Spiel. Man konnte Spyro oder Crash Bandicoot nicht in diese Welt werfen, denn obwohl Darwin's Paradox! sofort die Nostalgie der Old-School-Plattformer wiederherstellt, sobald man es aufnimmt, dreht sich der gesamte kreative Kern des Spiels um diesen Oktopus. Es ist vielleicht etwas offensichtlich, wenn man den Titel betrachtet, aber Darwin ist mehr als nur ein niedliches Maskottchen. ZDT Studio hat die Spielmechanik darauf ausgerichtet, was ein Oktopus leisten kann, und diese Fähigkeiten um hundert erhöht, was für ein logisches, progressives Gameplay in der kurzen, aber effektiven Handlung sorgt, die das gesamte Erlebnis immer wieder zum Greifen bringt. Die Kommunikation zwischen Entwickler und Spieler ist wie ein Gespräch mit einem alten Freund; Man fragt sich nie länger als ein paar Sekunden, was man tun oder wohin man gehen soll, während der Rätsel- und Schleichelemente des Spiels. Das Leveldesign ist äußerst fesselnd und wird durch Hintergrundgrafiken verstärkt, die das Gefühl erzeugen, einen modernen DreamWorks-Klassiker zu spielen.

Darwin's Paradox! ist ein Spiel, das seine Grundlagen wirklich, wirklich gut umsetzt. Es versucht nicht, dich mit Mechanik um Mechanik zu überfordern, sodass du das gerade Gelernte zugunsten der glänzenden neuen Fähigkeit aufgeben musst, die perfekt zu den Herausforderungen des kommenden Levels passt. Alles, was du in Darwin's Paradox! tun kannst, ist im gesamten Spiel nützlich, was zu vielen Momenten führt, in denen du Tintenschießen, Tarnung und Umwelttricks kombinierst, um nicht getroffen zu werden. Darwin's Paradox! ist ein einfaches Spiel, nicht eines, das dazu gedacht ist, dich auf die Lippe zu beißen und das Knie wippen zu lassen, während du verzweifelt versuchst, deinen Controller nicht durchs Fenster zu werfen. Es wird keine Herausforderung sein, zumindest nicht für längere Zeit, aber es fühlt sich auch nicht trivial an. Es ist einfach auf eine Weise, die nie langweilig wird, eindeutig darauf ausgelegt, ein jüngeres Publikum anzusprechen. Wenn ich in meinen prägenden Jahren wäre und Darwin's Paradox! in die Hand genommen hätte, würde ich es sicher als unterschätzten Klassiker in vielen Jahren bezeichnen.

Ich fand Darwin's Paradox! akustisch weniger angenehm als visuell, aber die Musik und der Sound des Spiels erwiesen sich als wunderbare Begleitung zu diesem Abenteuer. Von einem Ende des Bildschirms zum anderen zu schwingen, an Wänden hochkriechen und den zuckersüßen Soundeffekten von Darwins Saugbluten lauschten, die gegen Metall knallen. Das sind keine Dinge, über die man tagelang oder wochenlang nach dem Abspann nachdenkt, aber sie ziehen einen tiefer ins Spiel hinein. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich beim Spielen wie ein Oktopus gefühlt habe, aber der Gesamtsound hilft, die Verspieltheit und die Würze von Darwin's Paradox! lebendig zu halten.

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Bei der Erstellung von Darwin's Paradox! ist klar, dass ZDT Studio die Spieler mehr verlangen lassen wollte, anstatt dass sie die Augen verdrehen, als die Qualität des Leveldesigns nachließ. Ich fürchte jedoch, dass es in dieser Hinsicht eine leichte Überkorrektur gab, da Darwin's Paradox! ziemlich abrupt endet. Als wir uns am Höhepunkt der Geschichte finden, werden wir vielleicht noch ein Kapitel oder ein zusätzliches Level angeteasert, und dann läuft der Abspann. Das lässt nun Platz für ein DLC oder eine Fortsetzung später, aber es lässt mich auch fragen, ob wir wirklich alles erforscht haben, was dieses Debüt für Darwin zu bieten hatte. Wenn man einige Abschnitte hinzufügt, in denen man den Oktopus von einem Ende des Bildschirms zum anderen ziehen muss, sowie etwas leichtes Backtracking, sieht man wahrscheinlich, dass Darwin's Paradox! zwar unglaublich viel Spaß macht, aber nicht ganz perfekt ist.

Darwin's Paradox! vielleicht hier für eine gute Zeit, nicht für eine lange Zeit, aber was für eine gute Zeit es ist. Indem es klassische Plattformer auf modernere Standards bringt, erweist es sich als ein kurzes, süßes, mechanisch solides Erlebnis, von dem ich gerne noch mehr davon mache, wenn ZDT Studio diesen mutigen Oktopus wieder auf unsere Bildschirme bringen will.