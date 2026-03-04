Wir schlagen Trolle und würfeln Esoteric Ebb in der heutigen GR Live

HQ

Eine Explosion im Teeladen, ein Kleriker, der sich an die Nacht zuvor nicht erinnern kann, und umgeben von Äpfeln und Leichen aufwacht. Ein Kobold mit großartigem Modegeschmack, ein Engel, der wahrscheinlich von Beratung profitieren könnte. All das und mehr schmücken die Straßen von Tolstad, dem Schauplatz von Christoffer Bodegårds Esoteric Ebb.

Vorgeschlagen als D&D trifft Disco Elysium, ist Esoteric Ebb ein Abenteuer-RPG, in dem du über das Schicksal dieser kleinen Stadt, den Kleriker, den du spielst, und seine politischen Neigungen entscheidest, während du dich in die komplexen Beziehungen eintauchst, die sich durch dieses gesamte Fantasy-Setting ziehen. Wir tauchen in der heutigen GR Live in den Anfang des Spiels ein, das Sie wie immer auf der GR Live-Homepage oder auf unseren YouTube-, Twitch- oder Facebook-Seiten finden können.

Als es gestern erschien, gehen die Impressionen für Esoteric Ebb schon richtig heftig, und das Spiel scheint viele großartige Reaktionen bekommen zu haben. Wenn Sie uns in unserer ausführlichen Rezension davon schwärmen möchten, können Sie sie hier ansehen.