D&D ist eine großartige Zeit, aber um es im echten Leben zu spielen, brauchst du Freunde, die eine Gruppe zusammenstellen, einen Spielleiter, der all deine Streiche miterlebt, und eine unglaubliche Fähigkeit, stundenlange Spielzeit rund um ein hektisches Leben zu organisieren. Das kann knifflig sein, weshalb wir in den letzten Jahren gesehen haben, dass Videospiele das D&D-Erlebnis wirklich durchgestartet sind. Baldur's Gate III bietet uns das Erlebnis einer umfassenden Kampagne, während der Solo-Entwickler Christoffer Bodegårds Esoteric Ebb sich für einen rollenspielgefüllten, durchweg fesselnden One-Shot entscheidet.

Nachdem wir in der Nacht unserer Ankunft unsanft in den Fluss von Tolstad geworfen wurden, wachen wir (als Ragn oder Der Kleriker) in einem geheimnisvollen Lichhaus auf, wo wir die meisten unserer Zauber, einige unserer Vergangenheit vergessen haben und nun mit einer theoretisch einfachen Mission beladen sind, einen Teeladen zu untersuchen, der explodiert ist. Wie man es von jedem D&D-One-Shot erwarten würde, entfaltet sich das schnell zu einer Verschwörung, die die ganze Stadt umfasst.

Esoteric Ebb nutzt die Grundlagen von D&D für viele seiner Mechaniken und des Gameplays. Für die meisten deiner Aktionen im Spiel benutzt du einen W20, die Zauber, die du sammelst, sind größtenteils dieselben wie im TTRPG, und du würfelst Initiative, sobald du in den Kampf gerätst. Um jedoch das System von Esoteric Ebb so fließen zu lassen, wie Bodegård es möchte (und möglicherweise um zu verhindern, dass Hasbro irgendeine Art von Rechtshammer in seine Richtung schlägt), nimmt sich das Spiel ebenfalls viele Freiheiten. Du hast es wahrscheinlich schon als Teil D&D, Teil Disco Elysium beschrieben gesehen, und obwohl mir in meinem Run von Esoteric Ebb andere Spiele in den Sinn gekommen sind, ist das Label D&Disco Elysium eines, das ziemlich gut haftet.

Wie man es in jeder Fantasy-Tabletop-Welt erwarten würde, ist das Setting von Esoteric Ebb voller Zwerge, Menschen, Goblins, Halblinge und ein oder eines Orks sowie anderer Fantasiewesen, denen du auf der Suche nach dem Täter hinter der Teeladenexplosion begegnest. Was wirklich beeindruckend ist, ist der Detailgrad, der darauf verwendet wird, diese charmante Welt zu einem eigenen Fantasieland zu machen. Es muss die Versuchung gegeben haben, einfach eine generische Fantasy-Welt zu erschaffen. Eine Kulisse, die wir nie erkunden werden, da wir uns nur durch die kleine, aber detaillierte Stadt Tolstad und die gefährlichen Tiefen der Stadt Darunter wagen können. Diese Versuchung wird verworfen, und du wirst Stunden damit verbringen, den Dialog zu lesen, der Bodegårds Welt erklärt. Das alles wird ganz natürlich angesprochen, belastet einen nie wirklich mit zu viel Exposition, sondern lädt einen stattdessen ein, die Jahrhunderte der Geschichte zu durchforsten, die die Welt lebendig wirken lassen und den größeren Kontext hinter den politischen Themen und Ideen der Geschichte zeigen.

Im Kern ist Esoteric Ebb ein Balanceakt. Wie jede D&D-Sitzung kann sie chaotisch, lustig und völlig übertrieben Fantasie sein. Es kann auch tiefgründig, interessant und düster sein. Wenn wir den Vorhang über die Teeladenexplosion zurückziehen und feststellen, dass die Geschichte nicht so verrückt ist, wie sie zunächst scheint, gelingt es der Erzählung hervorragend, sicherzustellen, dass man keine Schleudertrauma durch die Tonwechsel erlebt, die kommen und gehen. Einige der frühen Dialoge fallen zumindest für meinen Geschmack etwas zu sehr auf das Quirk-Chungus-Spektrum. In den frühen Momenten gibt es etwas zu viel Chaos = lustig, aber angesichts der Menge an Dialog und Text in diesem umfangreichen RPG ist es schwer zu sagen, dass das mehr als eine Kleinigkeit ist.

Esoteric Ebb ist ein täuschend großes Spiel. Du kannst die ganze Karte in wenigen Minuten umrunden, aber mit jedem Spieltag offenbaren sich dir immer mehr Geheimnisse, Charaktere und Quests. Du stehst unter einem festgelegten Zeitdruck, da du nur wenige Tage hast, um das Teeladen-Rätsel vor dem Wahltag zu lösen. Die Zeit wird rein durch Dialoge vorangetrieben, das heißt, du kannst so viel erkunden, wie du möchtest, aber du wirst wahrscheinlich nicht mit allen sprechen und alles lernen können, besonders beim ersten Durchlauf. Das ist es, was Esoteric Ebb so fesselnd macht. Du weißt, dass du nicht alles machen kannst, also bist du frei und entscheidest, was du jetzt machen willst und was du für einen weiteren Durchgang aufsparst.

Bodegård schätzt, dass es normalerweise etwa 25 Stunden dauert, um das Spiel durchzuspielen, gibt aber zu, dass es eine Stunde dauern kann, wenn man weiß, was man tut. Unser Lauf dauerte etwa 12 Stunden, und es ist schwer vorstellbar, wo man diese zusätzlichen Stunden hätte investieren können, angesichts der erwähnten Zeitbegrenzung. Esoteric Ebb s Hauptgeschichte dauert vielleicht nicht länger als ein paar Abende, aber der Schlüssel des Spiels, um dich für endlose Stunden zurückzuholen, ist seine Wiederspielwert. Die Spielerfreiheit durch Charakter-Builds, politische Neigungen und Lösungen für Quests sorgt dafür, dass du immer an andere Optionen denkst. Beim ersten Durchlauf habe ich mich für einen charismatischen, intelligenten Kleriker entschieden, aber ich war schon dabei, für meinen nächsten Durchlauf einen starken, klügeren Spielercharakter zu entwickeln. Es fasst diesen süchtig machenden D&D-Bug brillant zusammen, indem er dich schon an deine nächste Kampagne denken lässt, während du gerade deine aktuelle durchspielst.

Es gibt einige Kritikpunkte an Esoteric Ebb, obwohl ich zögern würde, dass eines davon wirklich gravierend ist. Die Welt ist wunderschön, mit einem Kunststil und einer Kompaktheit, die eine einladende, einladende Atmosphäre ausstrahlt. Einige der Wege sind in dieser Welt allerdings nicht besonders gut, und manchmal fand ich mich an seltsamen Stellen einer offenen Straße oder eines Fußwegs hängen. Es gibt auch einige kleine, anhaltende Bugs, die manchmal einen Neustart erforderten, wie damals, als ich es schaffte, einen Greif zu überreden, mir aus dem Weg zu gehen, nur damit er sich sofort wieder setzte, sobald ich den Dialog verließ. Einige davon haben mich anscheinend auch daran gehindert, Erfolge auf Steam zu bekommen, also wenn du Goldmedaillen sammelst, solltest du darauf achten. Mein bleibender Gedanke bei Esoteric Ebb, während ich mich mit dem wunderbaren, präzisen und tiefgründigen RPG zusammensetze, das es ist, war, dass ich The Cleric – unseren Hauptcharakter – manchmal etwas unausgewogen fand.

Wie gesagt, Esoteric Ebb ist ein Balanceakt, aber vielleicht ist der größte Grund für sein Teller beim Kleriker, oder Ragn, wie sein richtiger Name lautet. Manchmal ist er ein reines leeres Blatt, eine Figur, in die wir uns hineinversetzen und mit der wir spielen können. Später im Spiel bekommen wir dann mehr Details über ihn, seine Familie und seine Hintergrundgeschichte, und es wirkt ein bisschen so, als würde Esoteric Ebb versuchen, seinen Kuchen zu haben und ihn zu essen. Es gibt eine klare Vorstellung davon, wer dieser Ragn ist, und doch macht Ragn, anders als andere RPG-Protagonisten mit klaren Charakteren wie Commander Shepard oder Andreas Mahler, ihn durch seine helmtragende Anonymität etwas unvergesslich, als sollte er wie ein Tav oder Durge sein, und doch ist er es nicht.

Ich liebte es immer noch, als Der Kleriker zu spielen und mit meinem liebsten fein gekleideten Kobold an meiner Seite durch Tolstad zu rasen. Esoteric Ebb ist einfach ein schönes Rollenspiel, das die Handlungsfreiheit des Spielers in den Mittelpunkt stellt. Seine Welt ist fantastisch immersiv, tiefgründig und lädt einen ein, eine Weile zu bleiben, mit charmanten Grafiken, Charakteren und so detaillierter Lore, dass ich gerne noch ein oder zwei Spiele in dieser Welt spielen würde. Wenn du Würfel würfeln, Skelette bekämpfen und mit jedem Wesen mit einem Herzschlag flirten willst, wirst du mit Esoteric Ebb eine großartige Zeit haben. Ein Tabletop-Spieler-Videospiel-Genuss.