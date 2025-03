Wir schauen uns The First Berserker: Khazan auf dem heutigen GR Live an

HQ

Wir starten heute die GR Live -Streams dieser Woche, indem wir uns dem brandneuen Action-RPG The First Berserker: Khazan des Entwicklers Neople zuwenden. Ab dem 27. März erscheinen wir für PC, PS5 und Xbox Series X/S-Konsolen und wir werden in wenigen Stunden in die erste Stunde des Titels einsteigen.

Ab der üblichen Zeit von 16:00 GMT / 17:00 CET werde ich moderieren und versuchen, die herausfordernde Action, die dieses Spiel bietet, zu meistern. Schaut auf jeden Fall auf der GR Live-Homepage vorbei, um die Action mitzuerleben, oder besucht stattdessen unsere Twitch-, YouTube- oder Facebook-Kanäle.

Weitere Informationen zu The First Berserker: Khazan finden Sie in unserer Rezension des Spiels, in der wir unsere vollständigen Gedanken und Eindrücke zu diesem beeindruckenden und anspruchsvollen Titel teilen.