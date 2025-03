HQ

Sobald man eine bestimmte Anzahl von Spielen innerhalb eines Genres, bestimmter Elemente oder sogar ganzer Schemata erlebt hat, fühlt man sich sehr vertraut an. Viele Spiele leihen sich frei voneinander, aber sie schaffen es trotzdem, eine eigene Identität zu schaffen, die sie irgendwie einzigartiger fühlen lässt, als sie tatsächlich sein könnten. Früher war es vor allem der visuelle Stil von The First Berserker: Khazan, der sich wie eine einzigartige Zutat anfühlte. Cel-Shading im Anime-Stil ist definitiv eines der Dinge, die ich als positiv mitnehme, aber wie bei vielen Dingen in diesem Action-Rollenspiel wird es ein wenig zu einfach angedeutet.

Für die Uneingeweihten: The First Berserker: Khazan ist ein Spiel, das seinen Platz im Dungeon Fighter Online -Universum einnimmt. Es ist eine äußerst beliebte Beat-em-up-Rollenspielserie. Es war mir auch völlig unbekannt. Die Entwickler von Neople stecken dahinter und haben dieses Rollenspiel seinem Multiplayer-Pendant nun 800 Jahre voraus gebracht. Für diejenigen, die sich auskennen, gibt es sicherlich mehr Interesse an einem Deep Dive, als ich aufbringen könnte. Wie auch immer, unsere Hauptfigur wird als Gefangener in einem Waggon transportiert, aber nach einem Unfall, oder besser gesagt, Glück für ihn, gelingt es ihm zu entkommen. In den unwirtlich verschneiten Bergen beginnt seine Reise.

Was folgt, fühlt sich sehr nach Dark Souls Light an. Das ist sowohl eine treffende als auch etwas enge Beschreibung. Denn dieser hat auf jeden Fall seine eigenen Qualitäten, auch wenn diese leider nicht so hell leuchten, wie ich es mir erhofft hatte.

Die Bosse des Spiels sind die Höhepunkte und das Gefühl, einen zu besiegen, ist wie immer befriedigend.

Auf linearen Pfaden bahnt sich unser starrköpfiger Protagonist seinen Weg nach vorne. Von Zeit zu Zeit spricht eine geheimnisvolle Stimme zu ihm. Doch trotz einer Geschichte über Dämonen und Rache ist es vor allem die Action des Spiels, die schnell in den Mittelpunkt rückt. Mit Axt und Schwert im Anschlag stellen wir uns Feinden, die hart zuschlagen. Denn auch wenn es den härtesten Herausforderungen des Genres nicht ganz gewachsen ist und es auch einen "leichten" Schwierigkeitsgrad gibt, auf den man umschalten kann, ist es immer noch ein ziemlich herausforderndes Spiel. Vor allem, wenn es um die Kämpfe des Spiels gegen Bosse geht. Aber so weit sind wir noch nicht. Die grundlegende Spielmechanik ist erkennbar. Das heißt, schnelle Schläge oder langsamere, die mehr Schaden verursachen. Wir können parieren und ausweichen und ja, alles entleert die anfangs eher geizige Ausdaueranzeige.

Aber natürlich gibt es Erfahrungspunkte. In diesem Spiel verwendest du Lacrima, um den Charakter stärker zu machen. Wir binden sie an die Speicherpunkte des Spiels und können alles verbessern, von Gesundheit, Ausdauer und anderen Fähigkeiten. Kommt Ihnen das bekannt vor? Nun, das ist es. Das Spiel leiht sich großzügig von den Giganten des Genres aus, bis zu dem Punkt, an dem es sich ein wenig anfühlt, als hätte man zu viel gestohlen. Wenn wir zwischen diesen Punkten sterben, verlieren wir das, was wir gesammelt haben, haben aber die Chance, es wieder aufzuheben, wenn wir es zurück an den Ort schaffen. Zum Glück können wir unsere Lacrima vor einer Bossbegegnung an einem sicheren Ort aufheben, wenn wir bei einer Bossbegegnung sterben.

Große Monster. Cooler Held.

Die Bosse, die die härtesten Bestien dieses Spiels sind.

Sicher, die Welt hat auch einige große Feinde - aber erst im Angesicht der letzten Herausforderung der Levels wird es ein wenig besonders schwierig. Wie so oft geht es aber vor allem darum, ihre Angriffsmuster zu lernen, zu wissen, wann man schwingen muss und die Ausdaueranzeige im Auge zu behalten. Wenn ein Boss zu hart ist, kannst du zum Glück ein bisschen klassisches Grinding machen, um aufzusteigen, da die meisten Feinde respawnen, wenn du an einem Checkpoint speicherst. Das Spiel ist auch recht großzügig, wenn es um Lacrima geht und man sammelt auch eine Menge Ausrüstung.

Khazan kann sich mit einem Helm, einer Rüstung, Handschuhen und Stiefeln ausrüsten. Es gibt auch Ringe und Amulette, die einen kleinen zusätzlichen Bonus geben. Es wird ein bisschen zu sehr zum Loot-Fest, wenn man schnell eine Menge Ausrüstung mit sich herumschleppt. Dies kann jedoch im Spiel ein wenig zerstört werden, um stattdessen zu Lacrima zu werden, das für Fähigkeiten ausgegeben werden kann. Wir haben auch einen Skill-Baum, der mit den verschiedenen Waffen des Spiels verknüpft ist.

An diesen Stellen bindest du deine gesammelte Lacrima zusammen und gibst sie aus, um stärker zu werden.

Obwohl du damit beginnst, eine Axt und ein Schwert zu schwingen, besteht eine der ersten Quests des Spiels darin, die anderen beiden Waffen zu finden, mit denen du dich ausrüsten kannst. Dabei handelt es sich um ein großes Breitschwert und einen Speer. Beide haben ihre eigenen Bäume, in denen du aufrüsten und Spezialangriffe freischalten kannst. Diese verursachen viel Schaden, und genau wie Khazan selbst haben auch Feinde eine Ausdaueranzeige. Wenn diese am niedrigsten ist, können Sie eine Art Finish ausführen, das einen großen Teil des Lebens wegfrisst. Du kannst dich auch an Feinde heranschleichen, um das Gleiche zu tun.

Den Speisekarten und allem fehlt es ein bisschen an Finesse und Identität und das wäre eigentlich nicht schlecht. Aber das Problem ist, dass es eine ganze Reihe anderer Dinge gibt, die das auch tun. Denn auch wenn die Bosse, und wie ich in der Einleitung über die Umgebungen erwähnt habe, gut zum visuellen Stil passen. Alles ist ziemlich leblos und flach. Es sieht technisch gut aus. Aber es fehlt etwas. So sind die Wege geschnitzte Korridore ohne Licht und Bewegung. Alles fühlt sich sehr gekünstelt an, und es gibt nicht viele Effekte, die dem Ganzen den dringend benötigten Kontrast verleihen. Die verschneiten Landschaften, die Höhlen, die großen Hallen... Alles ist wie eine Kopie von Ort zu Ort. Wir haben auch keine direkten Blicke, keine Bewegung außer ein paar schwankenden Bäumen. Es ist ein cooler visueller Stil, aber leblos und ein bisschen ausgeschnitten und eingefügt, was die Umgebungen angeht.

Feinde tauchen wieder auf, wenn du einen der Speicherpunkte des Spiels berührst, so dass es immer viele Möglichkeiten gibt, erneut zu schlachten, wenn du aufsteigen möchtest.

Es gibt auch einen Soundtrack, der das gleiche leere Gefühl vermittelt. Die Musik fühlt sich anonym an, trotz der Versuche von leicht gedämpften männlich murmelnden Chören. Die Cartoon-Zwischenspiele, nun, das Gleiche kann man über sie sagen wie über die Optik im Allgemeinen. Der Gesamteindruck, wenn man über den eher harten Cartoon-Stil hinwegsieht, wird langweilig. Fast so, als wäre es eine etwas unfertige Vorlage, durch die Sie reisen. Ich habe absolut nichts gegen ein Spiel, das sich wiederholt und sich etwas eintönig anfühlen kann. Beide Action-Feste wie Stellar Blade und Black Myth: Wukong, die ich überprüft habe, sind auch ziemlich repetitiv in der Art und Weise, wie sie funktionieren. Aber sie haben viel mehr Identität als das. Vor allem beim Kämpfen machen sie mehr Spaß.

Für die Action des Spiels gibt es sowohl ein Geben als auch ein Nehmen. Ich persönlich habe mich dafür entschieden, den größten Teil des Spiels mit dem Speer zu spielen, weil ich seine Geschwindigkeit und Reichweite schätzte. Das Meistern von Verteidigung und Angriff macht manchmal Spaß, aber ein etwas ungenaues System zum Anvisieren von Feinden bedeutet, dass du sie oft verfehlst, wenn du zuschlägst. Es hat ein gewisses Gewicht, aber es wird immer noch ein wenig flatterhaft, wenn die Schläge daneben gehen. Da auch mehrere Attacken aneinander gekettet werden müssen, wird das ein wenig frustrierend, wenn Schläge verfehlt werden und ich auch nicht wirklich das Gefühl habe, dass die Reaktion, wenn die Schläge landen, so befriedigend ist, wie ich es mir gewünscht hätte.

In der Hub-Welt reist du zwischen den verschiedenen Bereichen des Spiels.

Auf der anderen Seite ist es die Action des Spiels, die der Hauptgrund ist, dieses Spiel zu spielen. Obwohl es Verteidigung und Ausdauermanagement erfordert, gibt es auch einige Hack-and-Slash-Probleme mit dem Ganzen. Vor allem gegen die häufigeren Feinde des Spiels. Die Befriedigung, einen Boss zu besiegen, hat sich schon mehrmals sehr gut angefühlt, aber der Weg von der Ankunft in einer neuen Umgebung bis hin zu ihr hat sich in vielen Fällen wie eine zu lange Reise angefühlt.

Nach dem Start des Spiels landet man in einer Art Hub-Welt. Im Laufe der Zeit tauchen Dinge wie die Möglichkeit, Gegenstände zu kaufen und Waffen aufzurüsten, auf. Ich kann es zwar verstehen, dass im Laufe der Zeit neue Elemente eingeführt werden, aber ich finde auch, dass diese Elemente etwas seltsam erscheinen. Wenn ich die Gelegenheit habe, neue Teile für meine Rüstung zu kaufen, habe ich bereits welche gefunden, die um ein Vielfaches besser sind als das, was verfügbar ist. Elemente, von denen ich mir wünschte, sie wären schon früh da gewesen, werden erst nach einigen Stunden freigeschaltet.

Wenn ich nach ein paar Tagen Spielen über die Erfahrung nachdenke, fühle ich mich hin- und hergerissen. Auf der einen Seite hat es einen einfachen Charme und alle Elemente, so unoriginell sie auch sein mögen, funktionieren gut. Aber Khazans Reise fühlt sich auch sehr eintönig an. Trotz der neuen Elemente, die im Laufe des Spiels eingeführt werden, fühlt es sich größtenteils ohne Finesse und nie mehr als nur okay an. Nun, The First Berserker: Khazan fängt die Essenz eines Action-Rollenspiels ein und versucht nicht, viel mehr als das zu sein. Für mich ist es ein bisschen zu einfach, aber wenn es das ist, was man sucht und wonach man sich schon lange gesehnt hat, gibt es definitiv Gründe, dem Ganzen eine Chance zu geben. Und nicht zuletzt für das erstaunliche Gefühl, wenn eine Boss-Lebensanzeige endlich verschwindet.