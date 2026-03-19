Wir richten das Rampenlicht auf Crimson Desert in der neuesten Sendung The Gamereactor Show

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Heute ist der große Tag für Pearl Abyss und Crimson Desert Fans, denn das Actionspiel startet offiziell in Europa in den letzten Stunden des 19. März. Viele von euch werden wahrscheinlich bis morgen, dem 20. März, warten, bevor sie sich mit dem Spiel beschäftigen, aber wenn ihr eine weitere Erkundung dessen sucht, was dieses erwartete Projekt zu bieten hat, könnt ihr neben unserer speziellen Rezension Alex und mir die neueste Folge von The Gamereactor Show besuchen.

Diese Woche verbringen wir den Großteil der Folge damit, Crimson Desert zu diskutieren und in die Teile des größeren Spiels einzutauchen, die wir lieben, und die Teile, die vielleicht nicht so gut zusammenhängen. Das alles, während wir über aktuelle Trends und die langfristigen Erwartungen des Titels sprechen, jetzt, da der Mega-Launch stattgefunden hat.

Wir finden auch etwas Zeit, um über das äußerst umstrittene DLSS 5 und die wilde Subnautica-2-Situation zu sprechen, also schaltet unbedingt ein, um unsere Gedanken zu zwei der größten Geschichten der Woche zu hören.

Sie können Folge 84 von The Gamereactor Show unten oder bei Ihrem bevorzugten Podcast-Anbieter ansehen, sei es Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible oder Spreaker.