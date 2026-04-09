Wir haben vielleicht endlich den Mann hinter Bitcoin gefunden

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Seit über einem Jahrzehnt ist die wahre Identität von Satoshi Nakamoto (dem pseudonymen Autor des Bitcoin-Whitepapers) eines der größten ungelösten Rätsel der Technologiebranche. Nun behauptet eine jahrelange Untersuchung der New York Times, es geknackt zu haben, und verweist auf Adam Back, einen in London geborenen Informatiker und Veteranen der Cypherpunk-Bewegung der 1990er Jahre.

Reporter John Carreyrou baute seine Argumentation auf, indem er jahrzehntelange Internetbeiträge durchforstete, KI-Analysen zu Schreibstilen durchforstete und die Forenaktivitäten verfolgte, wobei er feststellte, dass Back auf geheimnisvolle Weise auf Kryptographieforen genau dann still wurde, als Satoshi aktiv wurde. Als Carreyrou Back auf einer Bitcoin-Konferenz in El Salvador zur Rede stellte, beschrieb er, wie er rot wurde, sich unwohl bewegte und an einer Stelle offenbar so sprach, als wäre er Satoshi selbst.

Back wies dies in den sozialen Medien kategorisch zurück und bezeichnete die Beweise als "eine Kombination aus Zufall und ähnlichen Ausdrücken von Menschen mit ähnlichen Erfahrungen." Die Experten sind gespalten. Ein UCL-Professor sagte, es gebe "keine rauchende Waffe", während ein anderer Forscher argumentierte, Satoshi sei wahrscheinlich eine kleine Gruppe von Menschen und nicht eine einzelne Person. Polymarket-Spieler waren weniger vorsichtig: Einer schätzte die Wahrscheinlichkeit bei 99 %, dass er es war (wie von The Guardian berichtet).

Die Einsätze sind enorm. Wenn Back Nakamoto ist, hält er etwa 1,1 Millionen Bitcoins (im Wert von zig Milliarden Pfund), ein Vermögen, das er gesetzlich der SEC offenlegen müsste, da das die Märkte von selbst bewegen könnte. Back, der eine Bitcoin-Treasury-Firma leitet, unterzeichnete seine Ablehnung mit der Zeile: "Wir sind alle Satoshi."