Wir haben so lange auf ein neues Jet Set Radio gewartet, dass es jemand in Sekiro: Shadows Die Twice gebracht hat

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Es gibt nur wenige Spiele wie Sekiro: Shadows Die Twice, vielleicht sogar weniger, die wie Jet Set Radio sind. Ein Modder entschied sich, ein völlig einzigartiges Erlebnis zu schaffen, indem er die beiden mit einem neuen Mod namens Jet Set Sekiro kombinierte.

Wie es auf der Dose steht, hebt Jet Set Sekiro von It4444 auf Nexus Mods die Skate- und Sprühmalermechanik von Jet Set Radio auf ein neues Level in Sekiro: Shadows Die Twice. Sekiro kann nun auf einem Skateboard fahren, Kickflips machen und nach Herzenslust Ollie, während er sich durch eine modifizierte Version des Fountainhead-Palastes im Grundspiel kämpft.

Um das Level zu schaffen, musst du 20 Orte markieren, die mit einem großen roten Pfeil angezeigt werden. Im untenstehenden Video sieht man, dass man Orte mit Sprühfarbe markieren kann, indem man einfach darauf zufährt. Das Skateboarding ist vorerst nur auf dieses Level beschränkt, aber der Modder möchte es ins gesamte Spiel integrieren. Es gibt außerdem einen Plan, Grappling, Kanten-Grinding und ein weiteres, von Jet Set Radio inspiriertes Level in Ashina Castle einzubauen.