Kind Words bekommt eine Fortsetzung

Während der Präsentation des Day of the Devs: The Game Awards Edition hat Entwickler und Publisher Popcannibal gerade verraten, dass er gerade dabei ist, eine Fortsetzung des charmanten Kind Words zu entwickeln.

Dieses Spiel, das einfach als Kind Words 2 bekannt sein wird, wird versuchen, das beruhigende und gesunde Gameplay des Originals zu erweitern, indem es den Spielern ermöglicht, sich über das Hauptschlafzimmer hinaus in eine breitere Stadtumgebung zu wagen. Dazu gehört auch die Möglichkeit, Cafés zu besuchen, um Gedichte zu schreiben, auf einen Berggipfel zu steigen, um Wünsche zu teilen, oder einfach nur mit NPCs zu sprechen, um einige zu teilen... Brunnen... freundliche Worte mit ihnen.

Es gibt derzeit kein Veröffentlichungsdatum für Kind Words 2, und ebenso ist unklar, auf welchen Plattformen das Spiel debütieren wird, aber uns wurde gesagt, dass ein Spieltest bevorsteht, also bleiben Sie dran für weitere Informationen dazu.

Ansonsten könnt ihr euch unten den Ankündigungstrailer für Kind Words 2 ansehen.