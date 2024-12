"Wir haben Guardiola": das echte Lied, das die Fans von Manchester City nach dem Sieg gegen Leicester skandierten

HQ

Pep Guardiola lächelte gestern, mehr Erleichterung als Glück, wie er der Presse erzählte, nachdem Manchester City Leicester City auswärts mit 0:2 besiegt hatte, durch Tore von Savinho und Erling Haaland. Wer weiß, ob es der Wendepunkt in der Sportkrise sein wird, der in Guardiolas erfolgreicher Trainerkarriere beispiellos war, aber er ermöglichte es ihnen, das neue Jahr mit Freude und Stolz zu begrüßen.

Nach nur zwei Siegen in 14 Spielen fragten die Fans der meisten Klubs nach dem Kopf des Trainers. Das haben wir zum Beispiel gerade heute in Mailand gesehen. Doch Guardiola ist anders: Vor wenigen Wochen, auf dem Höhepunkt der Krise, verlängerte der Klub seinen Vertrag als Vertrauensbeweis um mindestens zwei weitere Jahre. Die Fans haben Guardiola nie den Rücken gekehrt, dem Trainer, der City zum gefürchtetsten Klub der Welt machte und sechs Premier-League-Titel gewann.

Und gestern, als die Mannschaft endlich gewann, reagierte die Menge mit Sprechchören. "Wir haben Guardiola". Es ist ein Gesang, der erstmals 2016 gesungen wurde, als der Katalane zum ersten Mal für das Team unterschrieb, und ist eine Mischung aus dem Sechzigerjahre-Hit "Glad All Over" von The Dave Clark Five. "Sag, du brauchst mich, sei immer mein, denn wir haben Guardiola, wir haben Guardiola."

In einem Video, das von TV-Kameras aufgenommen wurde, ging Erling Haaland auf Pep zu und forderte ihn auf, mit den City-Fans zu feiern.

Im Januar wird Manchester City versuchen, seinen Kader mit Neuzugängen zu verstärken. Das erste Spiel des Jahres findet am Samstag, den 4. Januar, gegen West Ham statt, aber der große Tag wird der 22. Januar sein, ein Kampf um das Überleben in der Chamìons League gegen Paris Saint-Germain.