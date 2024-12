Pep Guardiola bestätigt, dass sie versuchen werden, auf dem Wintertransfermarkt neue Spieler für Manchester City zu holen

HQ

Manchester City kann immer noch nicht wieder aufsteigen und musste gestern ein weiteres 1:1-Unentschieden gegen Everton hinnehmen. Dies ist nun das vierte Spiel in der Premier League ohne Sieg, und im Moment scheint es ein harter Kampf zu sein, überhaupt unter den besten vier Teams zu landen und sich für die Champions League im nächsten Jahr zu qualifizieren.

Pep Guardiola hat bereits vor dem Spiel am zweiten Weihnachtsfeiertag eingeräumt, dass sie Verstärkungen brauchen. "Wenn wir können, müssen wir Spieler hinzufügen, auf jeden Fall", sagte der Trainer vor dem Spiel gegenüber Amazon Prime. "Ihr wisst, dass wir vor allem hinten und in der Mitte zu kämpfen haben."

Der katalanische Trainer gibt jedoch zu, dass es schwierig ist und letztendlich nicht an ihm liegt. "Wenn ich das sage, weiß ich nicht, was passieren wird. Das Transferfenster im Winter ist nicht einfach, aber jeder ist sich dessen bewusst. Ich glaube, selbst die aktuellen Spieler fragen uns: 'Wir wollen bitte ein paar Spieler.' "

Alle Verletzungen von Manchester City

Während des gestrigen Spiels waren bei Manchester City acht Spieler verletzt: Ederson, Kyle Walker, John Stones, Ruben Dias, Matheus Nunes und Jack Grealish standen nicht zur Verfügung, ebenso wie Rodri und Oscar Bobb, die monatelang ausfallen werden. Kevin de Bruyen und Ilkay Gündogan spielten nur 15 Minuten.

Guardiolas Wunsch, neue Spieler zu verpflichten, steht im Widerspruch zur Einstellung von Real Madrid, das in der ersten Saisonhälfte ebenfalls unter unzähligen Verletzungen gelitten hat. Der spanische Klub ist auch in der Defensive und im Mittelfeld geschwächt, erwog aber nur, im Januar auf den Wintertransfermarkt zu gehen, wenn sich die Ergebnisse nicht verbessern, aber am Ende haben sich die Ergebnisse verbessert und werden keine Neuzugänge vornehmen.

"Es geht nicht darum, einen Spieler für die nächsten drei, vier oder fünf Jahre zu holen, und das ist manchmal nicht einfach. Im Transferfenster ist der Winter nicht einfach", fügte Guardiola hinzu. Es wird interessant sein zu sehen, was nächsten Monat passiert...