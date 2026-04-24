Wir bekommen die Kräfte eines Gottes in Masters of Albion in der heutigen GR Live

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Es gibt viele Städtebauer, mit denen man eine wunderbare kleine Siedlung bauen kann, sei es im modernen Zeitalter, im Mittelalter oder in einem völlig anderen Fantasieland als unser eigenes. Nicht genug davon lassen einen als riesige Hand spielen, die Leute den Mittelfinger zeigen oder ins Meer werfen kann, wenn ihnen langweilig ist.

Glücklicherweise setzen 22cans und Peter Molyneux mit Masters of Albion ihren einzigartigen Stempel auf die Gottspiel-Formel zurück. In unserer Rezension haben wir zwar einige Probleme mit dem Spiel erwähnt, aber dass der Gesamt-Charme nostalgischer Klassiker erhalten bleibt. Wenn ihr davon selbst sehen wollt, seid bei einer Stunde Masters of Albion heute bei GR Live dabei.

Wir spielen ab der üblichen Zeit von 16:00 BST/17:00 MESZ, und du findest den Stream auf YouTube, Facebook, Twitch und natürlich auf unserer eigenen GR Live Homepage.