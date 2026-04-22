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Er hat vielleicht nicht die Rockstar-Persona von Hideo Kajima oder Hideki Kamiya; er verdient vielleicht nicht den nahezu universellen Respekt, den Größen wie Miyamoto und Todd Howard entgegengebracht werden, aber ich finde, Peter Molyneux verdient einen Platz unter den einflussreichsten Spieleentwicklern überhaupt. Für manche ein Hack, für andere ein Visionär, ist Molyneux seit Jahrzehnten ein Gesprächsthema. Seine Spiele versprechen so viel, seine Ideen sind so wild und einzigartig, dass es schwerfällt, die hohe Ambition nicht zu schätzen, selbst wenn das Endergebnis ihr nicht gerecht wird. Molyneux' Art, Spiele zu erschaffen, erinnert mich in gewisser Weise ein wenig an Argos. Das britische Geschäft fragte, ob wir eine neue, völlig einzigartige Einkaufsmöglichkeit wünschen, und obwohl die meisten Leute nein sagten, schätzten wir die Mühe. "Möchtest du ein Spiel, bei dem du alles machen kannst?" fragt Molyneux oft. Die Skeptiker unter uns schütteln den Kopf, wissend, dass es wahrscheinlich unmöglich ist, aber es gibt immer einige, die es wagen zu träumen.

Masters of Albion - Molyneux' angeblich letztes Spiel folgt weitgehend diesem Stil. Es ist ein Gottspiel, aber es ist nicht nur ein Gottspiel, denn es fügt eine tiefere Stadtverwaltung hinzu, erlaubt es dir, jeden und alles zu besitzen, um die Welt auf Bodenniveau zu erkunden, erlaubt dir, die ekelhaftesten oder leckersten Kuchen und Sandwiches als Teil deiner Welt zu machen, Gegenstände herumzuwerfen und Blitze aus den Fingerspitzen zu schießen. Es gibt einfach gesagt eine Menge. Masters of Albion scheint, als hätte es den Crimson Desert-Ansatz im Gameplay übernommen, nur mit einem Bruchteil des Budgets. Es entsteht das Gefühl, dass alle einfach sagten: "Ja, warum nicht?", wenn eine neue Idee vorgeschlagen wurde. Es ist riskant, aber heutzutage fühlt es sich so an, als lohnt es sich, ein bisschen gefährlich zu spielen.

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Zum Teil sorgt diese eklektische Mischung von Mechaniken dafür, dass Masters of Albion etwas durcheinander wirkt. Gleichzeitig sorgt die Portion Seltsamkeit, die man durch das Machen deines eigenen Rattenkuchens oder das Herumrennen als Huhn für ein paar Minuten hinzufügt, das Gefühl, ein Spiel zu machen, das nur Molyneux und sein Team von Veteranen bei 22Cans hätten machen können. Der Sinn für Humor in Masters of Albion wird auch Spielern älterer Molyneux-Spiele vertraut sein, und Fable-Fans werden es lieben, dass das Hühnertreten vor der Rückkehr der Xbox nach Albion später in diesem Jahr zurückkehrt.

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Wenn du dein Abenteuer in Masters of Albion beginnst, sind die meisten der verrücktesten und seltsamsten Sachen dir nicht zugänglich. Anfangs hebst du vielleicht eine Augenbraue wegen der Größe der Siedlung, die du bekommst, da es sich bestenfalls um ein kleines Dorf handelt. Wenn man jedoch herauszoomt, sieht man, dass es eine riesige Welt gibt, die es zu erkunden und schließlich mit seiner riesigen Hand zu kontrollieren gilt. Ein Großteil der Erkundung und des Fortschritts in Masters of Albion ist mit der Geschichte des Spiels verbunden, einer täuschend fesselnden Geschichte, die es geschafft hat, mich zu fesseln. Normalerweise bekommt man von dieser Art von Spiel keine so zentrale Erzählung, und auch wenn sie oft in den Hintergrund tritt, um die Stadt wie gewohnt zu leiten, gibt es einen Charakter in der Welt, der über das simple Fantasy-Design hinausgeht und einen Tag für Tag nach etwas anderem sucht, als nur zu sehen, wie die Stadt ein bisschen mehr optimiert wird.

Das Aufrüsten und Errichten deiner Siedlungen kann tatsächlich ziemlich zeitaufwendig sein. Masters of Albion hängt stark davon ab, dass du Geld bekommst, und dafür füllst du Bestellungen vom Versand aus. Eine Anfrage könnte zum Beispiel 20 Kuchen oder 15 Sandwiches eingehen. Je mehr Zutaten du hinzufügst, desto komplexer ist das Rezept und desto mehr Ressourcen brauchst du. Später spielen noch mehr Faktoren eine Rolle, besonders wenn man höhere Gesellschaftsmitglieder trifft, aber selbst in den frühen Phasen kann es lange dauern, genug Geld zu bekommen, um die Upgrades zu kaufen und die benötigten Gebäude zu bauen. Es macht Spaß, eine lächerliche Anzahl von Schlafzimmern in ein Haus einzubauen oder jemandes Fenster auf eine Ballista schauen zu lassen, aber wenn man minutenlang darauf wartet, sein Einkommen zu steigern, verliert die daraus resultierende Verrücktheit etwas an seinem Reiz. Es gibt eine Möglichkeit, die Arbeit zwischen deinen Farmen, Mühlen, Minen, Fabriken usw. zu beschleunigen. Man klickt und hält an einem Gebäude fest und beobachtet, wie Ressourcen in rasantem Tempo gesammelt werden. Das funktioniert jedoch nur bei einem Gebäude auf einmal, und du kannst nicht einfach alles beschleunigen, um schnell Einkommen zu erzielen. Masters of Albion ist altmodisch darin, seinen Spielern keine sofortigen Belohnungen zu geben, aber es fühlt sich nur zu seinem eigenen Nachteil an, da es die guten Sachen zurückhält. Vielleicht wäre ein Sandbox-Modus willkommen, der es dir erlaubt, einfach herumzuspielen und dich wirklich wie ein Gott in deinem Gottspiel zu fühlen.

Während ich meinen magischen Finger auf einer Farm drückte, um die Weizenernte zu beschleunigen, fiel mir bald auf, wie holprig einige der Handsteuerungen in Masters of Albion sind. Es ist schwer, beim ersten Mal, wenn man die Zeit auf einem Gebäude beschleunigen will, keine Person aufzuheben, und Ressourcen vom Boden oder Gegenstände aufzuheben, um sie auf Gegner zu werfen, kann wirklich nervig sein. Ein spezielles Rätsel, bei dem ich rhythmische Steine austauschen musste, um ein perfektes Muster zu bilden, war unglaublich frustrierend, vor allem weil die Steine auf halber Strecke über die Karte geworfen werden mussten, wenn ich sie bewegen wollte, damit sie nicht einfach an derselben Stelle liegen würden. Es könnte dazu führen, dass man mehr Zeit damit verbringen möchte, Helden, Kreaturen und Arbeiter zu besitzen, aber unter dem Mikroskop sieht man, dass Masters of Albion an manchen Stellen so aussieht, als wäre es vor zehn oder sogar zwanzig Jahren veröffentlicht worden. Das Gesamtbild des Spiels ist ziemlich rau an den Rändern, auch wenn es viel Charme besitzt.

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22cans arbeitet hier nicht mit einem riesigen Budget, daher können einige Fehler natürlich verzeiht werden, aber die Benutzeroberfläche wirkt weiterhin ziemlich einfach, es gibt an manchen Stellen Ruckler, und die Animation ist so einfach, dass ich oft denke, ich spiele eher eine Tech-Demo als eine vollständige Version. Man könnte argumentieren, dass ein weiteres Jahr im Ofen dieses Spiel so gut aussehen und sich anfühlen lassen könnte, wie es möchte, aber ich denke, bis dahin hätten wir fünfzehn zusätzliche Mechaniken ohne Grund hinzugefügt, anstatt dass die Entwickler das Vorhandene verfeinern.

Wenn es stolpert, fällt es flach auf die Nase, aber wenn Masters of Albion Erfolg hat, erinnert es dich daran, warum Molyneux nach all der Zeit immer noch im Geschäft ist. Es hat eine Qualität, die es dir erlaubt, viele seiner offensichtlichsten Schwächen zu übersehen, einen Sinn für Humor, der dich an das erste Mal beim Fable-Spielen erinnert, und einen einzigartigen, ambitionierten Ansatz für ein Genre, das wir heutzutage kaum sehen (abgesehen vom anderen kürzlich erschienenen Gottspiel Sintopia). Masters of Albion ist kein Triumph. Es wird Fable zwar nicht zu Molyneux' neuem, vermächtnisprägendem Spiel machen, aber es hinterlässt definitiv Eindruck. Für mich war das mehr gut als schlecht, denn ich blicke gerne auf meine Tage zurück, in denen ich jedem Arbeiter, der mich enttäuscht hat, den Mittelfinger zeigte.