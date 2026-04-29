Windrose s erstes Update wird die Konnektivität verbessern und viele neue Bauteile hinzufügen

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Als Windrose kürzlich erschien, erwies es sich schnell als riesiger Erfolg, mit über einer Million Spielern, die so schnell wie möglich in den Piraten-Überlebenstitel eingestiegen sind. Das debütierte sogar während einer arbeitsreichen Woche mit viel Konkurrenz, darunter Pragmata, Mouse: P.I. Zu vermieten, und

Ersetzt. Seit diesem Debüt sind die Spielerzahlen wie erwartet gesunken, auch wenn sie immer noch recht hoch sind, und mit diesem anhaltenden Interesse hat der Entwickler Kraken Express seine Pläne für die Erwartungen des Projekts in absehbarer Zeit dargelegt.

In einem Steam-Blogbeitrag hat Kraken Express angekündigt, dass im Bemühen, die Leistung des Spiels zu verbessern und die Anzahl der Fehler zu reduzieren, ein Support-Seitensystem eingerichtet wurde, damit Fans leichter Probleme melden können.

Darüber hinaus haben wir einen Einblick in das nächste Update des Spiels erhalten, das vor allem eine Menge Fixes und ein paar neue Elemente verspricht. Es wird Verbesserungen bei Verbindungsproblemen, Verbesserungen im Bereich CPU- und Festplattenauslastung, Leistungs- und Stabilitätsupdates, über 50 Korrekturen und Verbesserungen der Lebensqualität sowie über 40 neue Bauteile geben, um "einige Lücken und Inkonsistenzen zu schließen". Kraken erwähnt sogar, dass es möglicherweise "Probleme mit Steam Cloud Saves" beheben kann.

Es gibt keine Informationen darüber, wann dieses Update erscheinen wird, da es diese Woche oder vielleicht nächste Woche erscheinen könnte, und sobald dieses Update erledigt ist, wird der Fokus auf das nächste große Inhaltsupdate verlagert, das das Ashlands-Biom bringt.

Kraken fügt hinzu: "Unsere Philosophie ist es jetzt, die aktuellen Spielsysteme zu bereichern, anstatt nur neue Biome mit den jeweiligen Inhalten hinzuzufügen, sodass wir schon vor den vollständigen Details sagen können, dass das Spiel nicht nur wachsen wird – es wird sich auch weiterentwickeln.

"Der Umfang dessen, was wir tun wollen, ist ziemlich ehrgeizig, daher wird unsere beste Chance derzeit mindestens 6 Monate dauern, bis dieses Update geliefert wird. Das mag nach langer Zeit klingen, aber wir glauben, dass es uns ermöglichen wird, eine spannende und bedeutungsvolle Erweiterung des Spiels von angemessener Qualität auf den Markt zu bringen. Mit anderen Worten, wir werden sehr hart arbeiten, also lohnt sich das Warten."

Es sieht also so aus, als wäre das nächste große Inhaltsupdate für das Spiel noch eine Weile entfernt, aber wenn es erscheint, wird es darin viel zu schätzen geben.