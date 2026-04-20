Windrose ist bereits ein Millionenverkäufer

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Mitten in der Flut großer Debüts letzte Woche ist es leicht, eines von zwei davon zu übersehen. Auch wenn du vielleicht von Pragmata oder Mouse abgelenkt warst: P. I. For Hire, Replaced und sogar Windrose wurden ebenfalls gestartet und mit großem Erfolg, wenn man über Letzteres spricht.

Es wurde von den sozialen Medien des Spiels bestätigt, dass Windrose inzwischen bis zu eine Million Exemplare ausgeliefert hat – und das alles in weniger als einer Woche. Hinzu kommt die Errungenschaft, dass das Spiel auf Steam über 200.000 Spieler auf einmal überschritten hat, was zeigt, dass die Zukunft für das Piraten-Survival-Adventure vielversprechend ist.

Über diese Erfolge sagt Entwickler Kraken Express: "Spaß beiseite, eure Unterstützung war unglaublich, und eure Geduld, während wir an Fixes arbeiten, bedeutet uns die Welt. Außerdem hat Windrose auf Steam über 200.000 gleichzeitige Spieler überschritten! Vielen Dank im Namen unseres gesamten Studios."

Hast du schon Windrose gespielt?