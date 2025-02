Williams enthüllt den HW47 und hofft, sich nach zehn Jahren weit weg von den Top 3 in der Formel 1 zu verbessern

HQ

Nur noch vier Tage bis zum F1 75 Live Event in London, und schon haben mehrere Teams ihre Autos für die Formel-1-Saison 2025 gezeigt. Heute war es Zeit für Williams, die den FW47 enthüllten, einen Tag nachdem sie den Helm von Carlos Sainz gezeigt hatten.

Williams hofft, die jüngsten Ergebnisse verbessern zu können. Seit dem Gewinn von fünf Konstrukteurs-Weltmeisterschaften in den 1990er Jahren hat Williams den Wettbewerb seit 1997 nicht mehr gewonnen (als Jacques Villeneuve auch die Fahrer-Weltmeisterschaft gewann). Das letzte Mal waren sie 2015 in den Top 3: In den vergangenen sieben Jahren konnten sie nicht besser als Siebter werden, im vergangenen Jahr waren sie mit nur 17 Punkten Vorletzter.

Der FW47 wird das Auto sein, das Carlos Sainz und Alex Albon fahren werden, um das Team zu verbessern, und hat heute bereits seine ersten Runden auf der Rennstrecke von Silverstone, der Heimat des Großen Preises von Großbritannien, absolviert, einen Tag nachdem McLaren seinen MCL39 gezeigt hat. Das neue Auto für Williams trägt den Titel des neuen Sponsors, Atlassian, einer Softwarefirma.

Die Lackierung des Autos wird am kommenden Dienstag, den 18. Februar, beim Live-Event in London enthüllt, bevor vom 26. bis 28. Februar die Vorsaisontests auf dem Bahrain International Circuit stattfinden. Die Saison beginnt am 16. März in Melbourne mit dem Großen Preis von Australien.