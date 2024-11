F1 75 Live: So kaufen Sie Tickets für das beispiellose Formel-1-Event in London Alle Formel-1-Teams werden ihre neuen Autos im Februar 2025 in London in einer Show mit Live-Musik präsentieren.

HQ Die Formel 1 feiert im Jahr 2025 ihr 75-jähriges Bestehen und hat beschlossen, eine große Party zu veranstalten, um alle Autos, Fahrer und Lackierungen zu präsentieren und Details für die Saison bekannt zu geben. Dies ist eine große Veränderung zu den traditionellen Veranstaltungen, die jedes Team selbst veranstaltete, und zentralisiert jede Ankündigung unter einem einzigen Dach, der O2 Arena in London. Wann findet diese neue Veranstaltung statt? Am 18. Februar 2025 und im Gegensatz zu den meisten F1-Veranstaltungen, die nur für Profis und Journalisten gedacht sind, wird dies für alle verfügbar sein. F1-Fans können alle 10 Teams (Alpine, Aston Martin, Ferrari, Haas, McLaren, Mercedes, RB, Red Bull, Sauber und Williams) sowie ihre Fahrer und Prinzipien aus nächster Nähe sehen. Es wird auch Live-Musik geben. Wann beginnt der Live-Ticketverkauf von F1 75? Die Tickets für dieses beispiellose Event werden morgen, Freitag, den 15. November, um 10:00 Uhr GMT (britische Zeit) live geschaltet. Das ist 11:00 Uhr MEZ (Mitteleuropäische Zeit). Sie können sie hier kaufen. Die Ticketpreise reichen von 50,00 £ plus 5,00 £ Buchungsgebühr (ca. 65 €) bis 100,00 £ plus 10,00 £ Buchungsgebühr (132 €). Es wird auch einige Premium-Sitze mit besserer Aussicht, schnellem Einlass, All-Inclusive-Getränken und sogar einem exklusiven Bereich geben. Formula 1