Qualifizierte und ausgeschiedene Mannschaften bei der Klub-WM

HQ

Die Klub-WM hat die ersten beiden Spieltage hinter sich, und es gibt bereits einige Mannschaften, die als qualifiziert und ausgeschieden bestätigt sind. Zwei Mannschaften aus jeder Gruppe ziehen in die nächste Runde ein, vier von ihnen haben sich bereits ihren Platz im Achtelfinale gesichert, sieben sind bereits ausgeschieden.

Ab Montag, dem 23. Juni, vor Beginn des 3. Spieltags, sind dies die Klubs, die sich für das Achtelfinale qualifiziert haben:



Bayern München



CR Flamengo (bestätigter Gruppenleiter)



Juventus FC



Manchester City



Und das sind die Klubs, die aus der Klub-WM ausgeschieden sind, ohne Chancen:



Al Ain FC



Auckland City FC



Los Angeles Football Club



CF Pachuca



Ulsan HD



Urawa Red Diamonds



Wydad AC



Stand der Klub-WM nach dem 2. Spieltag

Die meisten Teams müssen noch wissen, ob sie sich qualifizieren werden und in welcher Reihenfolge, die die Paarungen für das Achtelfinale bestimmt. Im Falle eines Unentschiedens ist der Tordurchschnitt nicht mehr so wichtig wie früher in anderen Wettbewerben, da der Tie-Breaker nur für die betreffenden Mannschaften gilt, die gleichauf liegen, beginnend mit der höchsten Punktzahl, die in den Gruppenspielen zwischen den betreffenden Mannschaften erzielt wurde, gefolgt von der Tordifferenz aus den Spielen dieser Mannschaften, und schließlich die höchste Anzahl an Toren, die in allen Gruppenspielen zwischen den beteiligten Mannschaften erzielt wurden.

Gruppe A



Palmeiras: 4 (GA 2)



Inter Miami: 4 (GA 1)



Porto: 1 (GA -1)



Al-Ahly: 1 (GA -2)



Gruppe B



Botafogo: 6 (GA 2)



PSG: 3 (GA 3)



Atlético Madrid: 3 (GA -2)



Seattle Sounders: 0 (GA -3)



Gruppe C



Bayern: 6 (GA 11)



Benfica: 4 (GA 6)



Boca Juniors: 1 (GA -1)



Auckland City: 0 (GA -16)



Gruppe D



Flamengo: 6 (GA 4)



Chelsea: 3 (GA 0)



LAFC: 3 (GA -1)



ES Tunis: 0 (GA -3)



Gruppe E



River Plate: 4 (GA 2)



Inter: 4 (GA 1)



Monterrey: 2 (GA 0)



Urawa Reds: 0 (GA -3)



Gruppe F



Fluminense: 4 (GA 2)



Borussia Dortmund: 4 (GA 1)



Mamelodi Sundowns: 3 (GA 0)



Ulsan Hyundai: 0 (GA -3)



Gruppe G



Juventus: 6 (GA 8)



Manchester City: 6 (GA 8)



Wydad AC: 0 (GA -5)



Al Ain: 0 (GA -11)



Gruppe H