Wie viele Teams haben aufeinanderfolgende Champions-League-Finals erreicht und wie viele haben sie gewonnen?

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Paris Saint-Germain erreichte sein drittes Champions-League-Finale nach dem Sieg gegen Bayern München und das zweite in Folge – etwas, das nur wenige Menschen in der Geschichte des Europapokals erreicht haben. Und zwei Champions-League-Titel in Folge zu gewinnen, ist seltener passiert.

Tatsächlich ist das in der Geschichte der aktuellen Champions-League-Version nur einmal passiert, nämlich mit Real Madrids berühmtem Trio von Pokalen zwischen 2016 und 2018. Davor, im Europapokal...



Real Madrid gewann 5 (1956, 1957, 1958, 1959, 1960)



Benfica gewann 2 (1961, 1962)



Inter Mailand gewann 2 (1964, 1965)



Ajax gewann 3 (1971, 1972, 1973)



Bayern München gewann 3 (1974, 1975, 1976)



Liverpool gewann 2 (1977, 1978)



Nottingham Forest gewann 2 (1979, 1980)



AC Mailand gewann 2 (1989, 1990)



Real Madrid gewann 3 (2016, 2017, 2018)



Neben den genannten Punkten schafften es noch einige weitere Teams, aufeinanderfolgende Champions-League-Finals zu erreichen, wobei sie einige gewannen und einige verloren:



Liverpool 2018 und 2019 (gewann 2019)



Bayern München 2012 und 2013 (Sieg 2013)



Manchester United 2008 und 2009 (gewann 2008)



Valencia 2000 und 2001 (gewann keines von beiden)



Juventus 1996, 1997, 1998 (Sieg 1996)



AC Mailand 1993, 1994, 1995 (Sieg 1994)



Liverpool 1984, 1985 (Sieg 1984)



Benfica erreichte auch das Finale 1963



PSG gegen Arsenal spielt ein Jahr nachdem PSG Inter Mailand in der Saison 2024/25 mit 5:0 deklassierte, und sechs Jahre nachdem Bayern PSG in der Saison 2019/20 mit 1:0 besiegt hatte. Glaubst du, dass PSG sich wieder in die Geschichtsbücher eintragen wird?