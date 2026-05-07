Wie viele Teams haben aufeinanderfolgende Champions-League-Finals erreicht und wie viele haben sie gewonnen?
PSG tritt einer ausgewählten Gruppe bei und könnte einer noch prestigeträchtigeren Gruppe beitreten.
Paris Saint-Germain erreichte sein drittes Champions-League-Finale nach dem Sieg gegen Bayern München und das zweite in Folge – etwas, das nur wenige Menschen in der Geschichte des Europapokals erreicht haben. Und zwei Champions-League-Titel in Folge zu gewinnen, ist seltener passiert.
Tatsächlich ist das in der Geschichte der aktuellen Champions-League-Version nur einmal passiert, nämlich mit Real Madrids berühmtem Trio von Pokalen zwischen 2016 und 2018. Davor, im Europapokal...
- Real Madrid gewann 5 (1956, 1957, 1958, 1959, 1960)
- Benfica gewann 2 (1961, 1962)
- Inter Mailand gewann 2 (1964, 1965)
- Ajax gewann 3 (1971, 1972, 1973)
- Bayern München gewann 3 (1974, 1975, 1976)
- Liverpool gewann 2 (1977, 1978)
- Nottingham Forest gewann 2 (1979, 1980)
- AC Mailand gewann 2 (1989, 1990)
- Real Madrid gewann 3 (2016, 2017, 2018)
Neben den genannten Punkten schafften es noch einige weitere Teams, aufeinanderfolgende Champions-League-Finals zu erreichen, wobei sie einige gewannen und einige verloren:
- Liverpool 2018 und 2019 (gewann 2019)
- Bayern München 2012 und 2013 (Sieg 2013)
- Manchester United 2008 und 2009 (gewann 2008)
- Valencia 2000 und 2001 (gewann keines von beiden)
- Juventus 1996, 1997, 1998 (Sieg 1996)
- AC Mailand 1993, 1994, 1995 (Sieg 1994)
- Liverpool 1984, 1985 (Sieg 1984)
- Benfica erreichte auch das Finale 1963
PSG gegen Arsenal spielt ein Jahr nachdem PSG Inter Mailand in der Saison 2024/25 mit 5:0 deklassierte, und sechs Jahre nachdem Bayern PSG in der Saison 2019/20 mit 1:0 besiegt hatte. Glaubst du, dass PSG sich wieder in die Geschichtsbücher eintragen wird?