Wie ändert sich das ATP-Ranking nach Indian Wells 2026 für Sinner, Alcaraz, Draper, Medvedev...

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Carlos Alcaraz startete 2026 bestmöglich mit seinem ersten Australian Open-Titel, gefolgt von einem weiteren Titel in Katar. Seine Niederlage im Indian Wells-Halbfinale gegen Daniil Medvedev und der anschließende Sieg von Jannik Sinner bedeuten jedoch, dass der Abstand zwischen dem Weltranglistenersten und 2. Platz verkürzt wird, wobei Sinner am besten in der Lage ist, Punkte zu holen, da er diesen Teil der Saison im letzten Jahr verpasste.



Carlos Alcaraz – 13.550 Punkte

Jannik Sinner – 11.400 Punkte

Novak Djokovic – 5.370 Punkte

Alexander Zverev – 4.905 Punkte

Lorenzo Musetti – 4.365 Punkte

Alex de Miñaur – 4.185 Punkte

Taylor Fritz – 4.170 Punkte

Felix Auger-Aliassime – 4.000 Punkte

Ben Shelton – 3.860 Punkte

Daniil Medvedev – 3.610 Punkte



Beide Spieler werden voraussichtlich in den kommenden Wochen an drei Masters-1.000-Titeln teilnehmen: Miami (18.–29. März), Monte-Carlo (5.–12. April) und Madrid (22. April–3. Mai). Sinner könnte bis zu 3.000 Punkte gewinnen, wenn er alle Turniere gewinnt, während Alcaraz 10 Punkte in Miami, 1.000 Punkte in Monte-Carlo und keine aus Madrid verteidigen wird.

Nach Indian Wells gab es weitere bemerkenswerte Veränderungen in der Rangliste, darunter Daniil Medvedev, der nach dem Erreichen des Finales in die Top 10 zurückkehrte (um einen Platz höher). Der Russe, ehemalige Weltranglisten-1, spielte einige seiner besten Tennis-Titel seit dem Gewinn der US Open 2021.

Jack Draper und Holger Rune erlitten schwere Rückschläge: Der Brite fiel zwölf Plätze ab, nachdem er seinen Titel im vergangenen Jahr nicht verteidigen konnte, um Platz 26 der Welt, während der Däne um 10 Plätze auf Platz 28 fiel.