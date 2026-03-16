Jannik Sinner erzielt mit seinem Sieg in Indian Wells einige unglaubliche Erfolge

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Jannik Sinner hat endlich Indian Wells besiegt, seinen ersten Titel 2026 und einen großen Schritt nach vorne in seinem Rennen zu Carlos Alcaraz um die Weltranglisten-Nummer-1. Er besiegte Daniil Medvedev in zwei Sätzen, beide entschieden im Tie-Break, wobei der russische Spieler dennoch eine hohe Intensität und aggressive Leistung zeigte, die ihm am Vortag einen Sieg über Alcaraz ermöglichte.

Der Italiener übertraf ihn jedoch und erreichte eine Reihe interessanter Rekorde: Erst der dritte Spieler in der ATP-Geschichte, nach Federer und Djokovic, der alle neun großen Titel auf Hartplätzen gewann: die US Open, die Australian Open, die ATP-Finals und sechs Masters-1000-Turnier: Indian Wells, Miami, Kanada, Cincinnati, Shanghai und Paris.

Er wurde außerdem der erste Mensch, der seit Beginn des Turniers 1990 zwei aufeinanderfolgende Masters-1000-Titel (Paris im letzten Jahr mitgerechnet) ohne einen Satz zu verlieren, 22 Sätze, was auch die zweitlängste Satzsiegserie in Masters 1000-Turnieren ist, nach Djokovics 24 Sätzen 2016 und Alcaraz' 21 Sätzen 2023.

Und noch wichtiger: Sinner verringert den Abstand zu Alcaraz auf 2.150 Punkte, sodass Sinner bei Masters-1000-Turnieren in Miami, Monte-Carlo und Madrid Punkte gewinnen kann, wo er letztes Jahr wegen seiner Sanktion nicht antrat.