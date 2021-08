Werft einen Blick auf den neuen PS5-Trailer von The Medium

HQ

In ein paar Tagen erscheint die PS5-Version von The Medium, Bloober Teams letztem Horrorspiel. Der Titel wurde vor sieben Monaten auf PC und Xbox Series veröffentlicht und nun dürfen sich die Playstation-Spieler ebenfalls gruseln. Das polnische Studio veröffentlichte kürzlich einen detaillierten Trailer, das dem neuen Publikum einige Schlüsselelemente der Handlung, sowie die Hauptschauplätze und zentrale Charaktere vorstellen soll. Im Video seht ihr zum Beispiel den Hound, eine mysteriöse Entität aus der Geisterwelt.

The Medium erscheint am 3. September auf der Playstation 5 und es nutzt die einzigartigen Funktionen des neuen Dualsense-Controllers. Wenn euch der Soundtrack von Akira Yamaoka und Arkadiusz Reikowski gefallen hat, werden Bloober Team und Black Screen Records im Oktober den Original-Soundtrack des Spiels auf Vinyl und CD veröffentlichen. Wenn ihr mehr über The Medium erfahren wollt, lest unsere Kritik zum Spiel.